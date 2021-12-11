Лукашенко осознает свою никчемность и беспомощность 10 11.12.2021, 8:41

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Кейс заговорщиков и пепельницы вступает в силу.

Лукашенко ведут по флажкам к обрыву. Зная его эмоциональность, очень легко через подконтрольную сеть приближенных лиц доказывать свою "лояльность" режиму требованиями к повышению ставок. Лукашенко это обожает, поэтому его могут вести на полный разрыв с Западом, чтобы по дороге вызвать ужесточение Европы и внутренних сил, пишет телеграм-канал CYNIC.

Тот самый кейс заговорщиков и пепельницы вступает в силу.

Это катастрофически глупо идти на фоне санкционной передряги к подобной эскалации, выпячивая пытки над сотрудниками европейских компаний.

Причем Лукашенко осознает свою никчемность и беспомощность. На вчерашнем саммите ЕАЭС он всячески выклянчивал фразу: "Мы тебя не предадим". Он хочет прятаться за спиной, потому что знает, что пространство для маневра он сам себя обрубил. Это выглядело жалко - и этот сигнал нужно обозначить: режим очень близок к обрыву, поэтому приходится клянчить на коленях защиту у "нашей России и всех остальных". Сначала харкнули в бункер делегацией алкоголиков, теперь еще и присоединили Россию... Браво!

Зачем эту убогую картину нищего, требующего подаяние, публично продемонстрировали? Не знаю, но это хороший сигнал для тех, кто занимается пытками - Лукашенко знает, что его могут кинуть те, кого он постоянно предавал. И для него ничего не будет стоить пустить "лоялистов" под гусеницу танка, чтобы получить гарантии безопасности. Под трибунал он сдаст всех, чтобы остаться в безопасности - не зря же "видео-факты" записывались...