«Стоять на Tesla дороже, чем ехать на Kia» 1 11.12.2021, 8:53

Во сколько обойдется для белоруса поездка за город на Новый год.

На этой неделе стало известно, что две минские службы каршеринга — Hello и Level — объявили о слиянии в самую крупную службу в стране. А The Village Беларусь припомнил, какие еще машины можно арендовать через приложение и сколько будет стоить съездить на «карше» в усадьбу на Новый год.

The Village Беларусь рассказывал: 24 августа 2017 запустился первый каршеринг — DriveTime (позже сменил имя на AnyTime); в июле 2018 — «Везуха»; в апреле 2019 — Hello, в конце апреля 2021 года — «Мультик», а в сентябре этого года — Level; тогда мы отмечали, что его название на логотипе сложно прочесть, а адрес сайта сложно запомнить.

Общий парк пяти служб каршеринга в Минске составляет около 1.200 машин: у Anytime — 570 автомобилей, еще 350 с лишним машин — у компании Hello, более 115 машин — у «Везухи», у «Мультика» более 50 машин, у Level на старте было 15, к концу осени обещали довести число до сотни. Теперь Hello и Level сольются в один сервис под общим названием Hello.

Популярный вариант отдыха на Новый год — снять где-нибудь в тихой красивой глуши усадьбу и отправиться праздновать туда. Можно ли для этого использовать каршеринг, ведь все эти загородные усадьбы и дома отдыха явно за пределами зоны действия сервиса? Можно, и для этого есть специальная опция: режим ожидания (он же режим простоя или режим парковки).

Рассмотрим для примера такой вариант. Возьмем условную усадьбу на берегу озера Нарочь и поедем туда вечером 31 декабря. Заканчиваем пятничную работу в 17 часов, через час заканчиваем необходимые покупки, а в 18:00 стартуем на Нарочь. Расстояние от центра Минска по сервису прокладки маршрутов получилось 140 км. Навигатор предсказывает, что без учета пробок мы проедем это расстояние, соблюдая ПДД, за 1 час 51 минуту, а с пробками — за 2 часа 8 минут.

Сложно предугадать, будут ли новогодние заторы такими, как их прогнозирует «Яндекс», но будем считать, что нам повезло, а для ровного счета возьмем ровно два часа в пути. Обратно постараемся вернуться 1-го числа, в субботу, чтобы не попасть на воскресные пробки, которые будут совершенно точно. А так выедем в 16 часов дня, чтобы за два часа домчать до Минска. И вся поездка займет ровно сутки.

Платим поминутно

Первый (по времени появления) сервис — ANYTIME. Он предлагает автомобили Volkswagen Polo, Geely Emgrand 7, BMW 320i и Haval Jolion. Просчитаем для тарифа базовый. Будем считать себя образцовым водителем и потому не применять тариф Zero, который дороже простого поминутного, но зато избавляет от выплаты штрафа за ДТП по вине водителя.

Тариф при езде — 31 копейка в минуту. Значит, за два часа езды мы потратим 37 рублей 20 копеек. Плюс столько же обратно. Плюс добавляем время, когда машина забронирована за нами в режиме ожидания — именно в этом режиме она будет стоять рядом с нашей агроусадьбой на Нарочи. Тариф парковочный — 9 копеек в минуту. Перемножаем на 20 часов и получаем… 108 рублей. Добавляем траты на движение и подводим итог.

ИТОГО: 182 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК

Теперь посмотрим на тарифы на примере второго (по времени запуска) каршеринга — «ВЕЗУХА». Доступные автомобили — Kia Rio X-Line.

Здесь базовый тариф сформирован по-другому: платить надо и за минуты, и за километры, причем минуты ожидания и движения стоят одинаково — по 15 копеек, а один километр пути — 28 копеек. Чтобы получить общую цену поездки, надо сложить стоимость всех минут и стоимость всех километров и вычесть 20 минут бесплатного бронирования.

Считаем: в сутках 1.440 минут, вычитаем 20 — это уже 213 рублей. Плюс дважды по 140 км — это еще 78,4 рубля.

ИТОГО: 291 РУБЛЬ 40 КОПЕЕК

У оператора «МУЛЬТИК» в парке автомобили Chevrolet Cobalt второго поколения — это собираемый в Узбекистане бюджетный седан, разработанный в 2011 году бразильским подразделением компании General Motors для развивающихся рынков. Причем это самая бюджетная машина в минском каршеринге (версия с автоматом в Беларуси стоила в момент запуска сервиса примерно 11.200$). Для сравнения — Volkswagen Polo, которыми в основном пользуются в AnyTime и Hello, 14.800$, Кia RIO X-Line, на которые сделала ставку «Везуха», — 14.230$.

У «Мультика» несколько тарифов, внутри которых есть несколько подгрупп, привлекающих своими удобствами. Например, скидки при заказе в утренние часы, или в обед, или ночью, или если твой стаж вождения меньше года, или если ты вовсе иностранец без регистрации в Беларуси. Но нам эти условности не подходят, поэтому будем считать по обычному тарифу.

Итак, минутный тариф стоит 32–35 копеек за минуту движения (в чем разница — не указывается), а минута ожидания — по 8 копеек. Возьмем среднее значение цены движения и перемножим. Получаем 80,4 рубля за движение и 96 рублей за стояние.

ИТОГО: 176 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК

Сервис HELLO отличается от других тем, что его автопарк самый разношерстный, причем тут есть очень нестандартные автомобили. Есть Volkswagen Polo и New Polo, Tiguan и Taos, Skoda Rapid и Karoq, Kia Seltos и Rio X, Geely Coolray. А также изюминки: суперкары Ford Mustang и Dodge Challenger и «заряженные» электромобили Tesla Model 3 и Model S.

В зависимости от машины различается и стоимость аренды. Например, поминутный тариф для обычного VW Polo стоит по 33 коп/мин, а для нового «Поло», «Шкоды Рапид» и «Киа Рио» — по 35 копеек; для паркетников — по 51/59 копеек. Самая дешевая минута простоя — 8 копеек. Возьмем самый дешевый тариф, перемножаем и считаем: 240 минут по 33 копейки плюс 1.200 минут по 8 копеек.

ИТОГО: 175 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК

Дешевле всех рассмотренных нами поминутных тарифов, но все равно это дорого. Поищем другой способ.

Платим посуточно

И такой способ есть, называется он тариф «Суточный». У ANYTIME простой суточный тариф стоит 35 рублей, но в него включен только 1 километр пробега. Значит, надо оплачивать дополнительные километры по 29 копеек каждый. То есть, за вычетом одного бесплатного километра нам надо раскошелиться на 279 км — а это 80,91 рубля.

ИТОГО: 115 РУБЛЕЙ 91 КОПЕЙКА

Это уже на треть дешевле, чем их же поминутный тариф. А что там у «Везухи»? У них суточный тариф стоит 66 рублей, и в эту сумму включены 130 км пути. Дополнительные километры обходятся по 27 копеек/штука — компания утверждает, что «перепробег дешевле всех на рынке». Нам придется оплатить дополнительно 150 км — это 40,5 рубля.

ИТОГО: 106 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК

У HELLO, можно сказать, два суточных тарифа. Рассмотрим самые дешевые — для Volkswagen Polo. Один — просто почасовой, но есть пакет на целых 25 часов, включающий 110 км пути, — он стоит 57 рублей; дополнительные километры — по 29 копеек. Значит, за сверхкилометраж нам придется заплатить 49,3 рубля.

ИТОГО: 106 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК. ПЛЮС В ЗАПАСЕ ЕСТЬ ЕЩЕ ЧАС НА ВСЯКИЙ АВАРИЙНЫЙ СЛУЧАЙ.

Второй тариф — чисто суточный: 39 рублей за сутки, но никакого включенного километража. Так что все 280 км пути придется оплачивать по 27 копеек каждый, — в сумме 75,6 рубля.

ИТОГО: 114 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК

Суточный тариф у «МУЛЬТИКА» вообще идентичен таковому у Hello: стоит 39 рублей, а каждый дополнительный километр — по 27 копеек. Значит, только за пробег получится 75,6 рубля.

ИТОГО: 114 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК

То есть, если поминутный тариф «Везухи» оказался в нашем случае самым дорогим (на 66% дороже, чем у Hello), то посуточный — самым дешевым (на 7% дешевле). А на 8 сэкономленных «посуточных» рублей можно купить бенгальских огней.

Если хочется чего-нибудь этакого

Как мы отмечали выше, у HELLO в парке есть, помимо типичного «Поло», и выдающиеся машины. Но и стоят они сильно дороже. Например, Ford Mustang и Tesla Model 3 стоят по 89 копеек за минуту пути, Dodge Challenger и Tesla Model 3 Dual Motor — по 99 копеек, а TESLA MODEL X — по 1,99 рубля за минуту (плюс самая дорога минута простоя: 29 копеек, — у других сервисов примерно столько стоит минута пути, а у «Везухи» на Kia даже и дешевле). Эти дорогие спортивные автомобили можно заказать только поминутно, никаких посуточных тарифов. Впрочем, для Tesla Model X есть еще 30-минутный тариф — но стоит он примерно как целые сутки аренды машины в других службах каршеринга: 49 рублей.

Но мы как раз посчитаем такой самый-самый навороченный вариант. Если вы хотите не только Новый год вдали от Минска встретить, но и завалить свой инстаграм фотками «Теслы» на фоне заснеженных лесов и замерзающих озер, то готовьте безналик. Считаем.

Два часа пути туда да два часа пути обратно по 1,99 руб/минута — это 477,6 рубля. И еще 20 часов простоя по 29 копеек — еще 348 рублей.

ИТОГО: 825 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК

Удачно сгонять и встретить новый год! Только не забывайте, что пьяным за руль садиться и опасно, и запрещено. Причем «прилетит» не только от ГАИ, но и от самих служб каршеринга. У сервиса «Везуха» штраф за пьяную езду составляет 180 базовых величин, у AnyTime — 5.000 рублей, у «Мультика» — 200 базовых, а у Hello и Level — до 204 базовых величин (5.916 рублей).

