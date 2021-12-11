Министры финансов Германии и США обсудили новые санкции против России 2 11.12.2021, 8:57

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В 2022 году председательство в «большой семерке» перейдет к ФРГ.

Новый министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) провел переговоры по видеосвязи со своей американской коллегой Джанет Йеллен, обсудив актуальные вопросы взаимоотношений стран-членов G7. В 2022 году председательство в "большой семерке" перейдет к Германии, сообщает dw.com.

"Трансатлантическое сотрудничество сохраняет важность для глобальной финансовой политики", - написал Линднер в своем микроблоге Twitter по окончании видеоконференции.

Bei einer gemeinsamen Videokonferenz tauschen sich Finanzminister @c_lindner und die 🇺🇸 Finanzministerin @SecYellen zu aktuellen Fragen der #G7 aus. Transatlantische Zusammenarbeit bleibt für globale Finanzpolitik wichtig. #Bilaterals. pic.twitter.com/u9JMXk6gek — BMF (@BMF_Bund) December 10, 2021

Санкции в отношении России

В свою очередь, в заявлении на сайте министерства финансов США указано, что в ходе беседы главы финансовых ведомств Германии и Соединенных Штатов обсудили новые возможные санкции в отношении России. Джанет Йеллен подтвердила, что президент США Джо Байден обеспокоен эскалацией напряжения на границе России и Украины.

По словам Йеллен, американская сторона заинтересована "в партнерстве с Германией по тем экстренным мерам, которые могут быть быстро приняты с целью нанести значительный урон для экономики России" (в случае, если Россия начнет вторжение в Украину. - Ред.).

Кроме того, она поздравила Линднера с его назначением на пост министра финансов, который считается вторым по значимости после главы правительства ФРГ, и поблагодарила за приверженность Германии трансатлантическому альянсу.

Первый телефонный разговор Олафа Шольца и Джо Байдена

Ранее в тот же день канцлер Германии Олаф Шольц (Olad Scholz) впервые провел телефонные переговоры с Джо Байденом. Они обсудили ситуацию с наращиванием российских сил у границ Украины, подтвердили, что Германию и США связывают тесные отношения, и заявили о готовности совместно работать по всему спектру мировых проблем.

Лидер Свободно-демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер занял пост главы Минфина ФРГ после того, как 7 декабря представители социал-демократов, "зеленых" и либералов подписали коалиционное соглашение и окончательно сформировали новое правительство, которое называют светофорным по сочетанию партийных цветов.

Согласно соцопросу второго канала немецкого телевидения ZDF Politbarometer, 68 процентов респондентов считают, что глава либералов будет хорошо справляться со своими обязанностями.

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