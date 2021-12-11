В Беларуси с 15 декабря могут резко подорожать колбаса, рыба, рис и макароны 3 11.12.2021, 9:01

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Власти на смогли удержать цены на эти продукты.

Правительство внесло изменения в нашумевшее постановление № 100. Этим документам в феврале ввели потолок по росту цен на многие социально значимые товары и лекарства. Основное новшество — чиновники сократили список товаров, на которые будут ограничивать рост цен. С 15 декабря отпустят цены в том числе на рис, макароны, мясные субпродукты, колбасы, сосиски, живую рыбу, свежие огурцы и помидоры.

Что за нашумевшее постановление и как чиновники создавали дефицит товаров

С конца февраля в Беларуси действовало постановление правительства № 100. Им ввели «потолок» по росту цен на 62 вида социально значимых товаров (как белорусских, так и импортных) и 50 отдельных отечественных лекарств. Рост цен ограничили 0,2% в месяц. Превышать это ограничение можно с разрешения специальной комиссии.

Производители, импортеры и торговля предупреждали чиновников о возможном дефиците некоторых товаров — производить и поставлять отдельные продукты стало экономически нецелесообразным. Особенно это актуально для импорта. К примеру, ранее заметно подскочили закупочные цены на подсолнечное масло и рис. Чтобы избежать дефицита товаров, чиновникам пришлось временно отпускать цены на них. На гречку и вовсе в ноябре ввели особую схему формирования ценника.

Власти и сами признают: больше всего из-за ограничений страдают как раз компании, которые занимаются производством, импортом и продажей товаров. При этом чиновники признают, что добиться желаемого результата ограничениями не особо удается: торговля придумала, как обходить «потолок» по ценам. В продаже появляются привычные продукты, но в новой фасовке или под другим названием.

Какие изменения вводят чиновники

Нынешнее постановление правительство № 173 сокращает список социально значимых товаров, на которые государство ограничивает рост цен, до 29 позиций, а лекарств в нем по-прежнему будет 50.

Среди товаров, на которые будут по-прежнему сдерживать рост цен, остались в том числе пшеничная мука, овсянка, перловка, многие виды хлеба, вермишель, лапша, говядина и свинина (кроме бескостного мяса), куры (цыплята, включая бройлеров), многие молочные продукты, куриные яйца, яблоки, репчатый лук, свекла, морковь, картофель, сахар, каши для детского и диетического питания, консервы мясные для детского и диетического питания.

Из этого перечня убрали в том числе рис, гречку, манную крупу, макароны, рожки, мясные пищевые субпродукты, колбасы, сосиски, живую рыбу, свежие огурцы и помидоры, сладкий перец, чеснок, черный чай, растворимый кофе.

Список лекарств, на которые ограничивают рост цен, оставили прежним.

Новшества заработают с 15 декабря.

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