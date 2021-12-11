Умер народный артист Беларуси дирижер Михаил Финберг 11 11.12.2021, 10:16

13,740

Ему было 74 года.

Ушел из жизни знаменитый белорусский дирижер, профессор Белорусской академии музыки Михаил Яковлевич Финберг. Ему было 74 года.

О смерти народного артиста Беларуси сообщил телеканал ОНТ. Известно, что Финберг последние дни находился в больнице, передает zerkalo.io.

О времени и месте прощания станет известно позже.

Имя Михаила Финберга прежде всего ассоциируется с Государственным концертным оркестром. Маэстро бессменно возглавлял этот коллектив со времени его основания — с 1987 года. Вместе с оркестром, который Финберг называет своей семьей, Михаил Яковлевич объехал без преувеличения всю Беларусь.

Среди заслуг Финберга — популяризация белорусской музыки и поэзии. Именно маэстро был идейным вдохновителем Национального фестиваля белорусской песни и поэзии, который стал проводиться в Молодечно с 1993 года (организатором форума был мэр города, популярный политик Геннадий Карпенко).

Но сорок лет назад фамилия Финберг ассоциировалась у минчан прежде всего с цирком. Уроженец Мозыря, где он появился на свет 21 февраля 1947 года, маэстро окончил столичную консерваторию по специальности «оркестровое дирижирование» (он поступил туда с пятой попытки) и аспирантуру при ней. Играл в оркестре Белорусского радио и телевидения. А потом семнадцать лет отдал минскому цирку — был дирижером и главным дирижером оркестра этого учреждения. Маэстро написал музыку к более чем 150 спектаклям и работал с советскими звездами — Карандашом, Олегом Поповым, Игорем Кио и представителями династии Запашных.

В свое время Финберг получил известность среди людей, совсем далеких от белорусской музыки: его коллектив четыре года работал с популярной телепрограммой «Угадай мелодию». Как рассказывал ее ведущий Валдис Пельш, музыканты работали в бешеном ритме: первые 143 выпуска передачи были сняты за 40 дней.

А сам маэстро стал первым белорусом, участвовавшим в «Евровидении». В 1995 году музыканты Финберга под его руководством помогали выступать на этом конкурсе Филиппу Киркорову.

Творчество Финберга было оценено по достоинству: он народный артист Беларуси и почетный гражданин Мозыря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».