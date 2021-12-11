На площади Святого Петра в Ватикане зажгли огни на рождественской ели
- 11.12.2021, 9:17
Видеофакт.
Католики, протестанты и последователи многих православных церквей по всему миру празднуют Рождество в ночь на 25 декабря.
Рождественская елка Ватикана и вертеп на площади Святого Петра, вспыхнули яркими рождественскими огнями в пятницу вечером. Ою этом в пятницу, 10 декабря, рассказывает Vatican News.
На кадрах, которые транслировались в ходе онлайн-трансляции, видно, как на главной площади Ватикана освещается желтыми огнями раскидистая ель.
Известно, что 113-летнее дерево, елка высотой 28 метров была доставлена в Ватикан из северного региона Италии, Трентино.
По сообщению пресс-службы Ватикана, елка украшена 600 деревянными украшениями, изготовленными вручную мастерами, и освещена лампами с низким энергопотреблением.
На площади Святого Петра также установили традиционный вертеп, который является подарком Перу и состоит из более чем 30 статуэток в традиционных андских костюмах. Фигуры выполнены из керамики, дерева и стекловолокна. Еще один вертеп разместили в зале аудиенций имени Павла VI.
Ранее в пятницу папа римский Франциск напомнил о важности Рождества и призвал христиан помнить об истинном значении этого праздника. Он указал, что Рождество не должно становиться коммерческим развлекательным мероприятием.