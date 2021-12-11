На площади Святого Петра в Ватикане зажгли огни на рождественской ели 11.12.2021, 9:17

Видеофакт.

Католики, протестанты и последователи многих православных церквей по всему миру празднуют Рождество в ночь на 25 декабря.

Рождественская елка Ватикана и вертеп на площади Святого Петра, вспыхнули яркими рождественскими огнями в пятницу вечером. Ою этом в пятницу, 10 декабря, рассказывает Vatican News.

На кадрах, которые транслировались в ходе онлайн-трансляции, видно, как на главной площади Ватикана освещается желтыми огнями раскидистая ель.

Известно, что 113-летнее дерево, елка высотой 28 метров была доставлена в Ватикан из северного региона Италии, Трентино.

По сообщению пресс-службы Ватикана, елка украшена 600 деревянными украшениями, изготовленными вручную мастерами, и освещена лампами с низким энергопотреблением.

На площади Святого Петра также установили традиционный вертеп, который является подарком Перу и состоит из более чем 30 статуэток в традиционных андских костюмах. Фигуры выполнены из керамики, дерева и стекловолокна. Еще один вертеп разместили в зале аудиенций имени Павла VI.

Ранее в пятницу папа римский Франциск напомнил о важности Рождества и призвал христиан помнить об истинном значении этого праздника. Он указал, что Рождество не должно становиться коммерческим развлекательным мероприятием.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».