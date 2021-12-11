Что происходит в лагере мигрантов на белорусско-польской границе прямо сейчас? 2 11.12.2021, 9:33

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Не обходится без конфликтов.

Издание «Наша Нива» напомнило историю пограничного конфликта и рассказало, что сейчас происходит в местах дислокации мигрантов у польской границы.

Марш, лагерь, штурм

После введения санкций Лукашенко пообещал, что Беларусь больше не будет сдерживать мигрантов, которые попытаются попасть через нашу территорию в Евросоюз.

Так и произошло: с лета количество гостей с Востока и Африки планомерно росло, они прорывались на территории Литвы и Польши, белорусские пограничники никак этому не препятствовали.

А организованный «поход на Европу» начался утром в понедельник, 8 ноября. Большая колонна мигрантов выдвинулась прямиком в направлении пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.

До самого пункта пропуска они не дошли — свернули в лес, где остались в пограничной полосе с белорусской стороны. Люди пытались прорваться на территорию Польши, рубили деревья, жгли костры, нарушая этим и белорусские законы, и правила пребывания в пограничной зоне, но белорусские силовики никак не реагировали на действия мигрантов.

Число мигрантов оценивалось в несколько тысяч человек, большинство составляли иракские курды.

Поляки не допустили прорыва, в результате чего несколько тысяч человек разбили палаточный лагерь прямо в пограничной полосе.

А через неделю, 16 ноября, мигранты пошли на штурм пограничного перехода «Брузги». Бросались камнями, бутылками, палками в направлении Польши.

Разбирали плитку на белорусской территории, метали ее в польских силовиков. В ответ поляки применили газ, водометы, светошумовые гранаты.

При этом за большой группой мигрантов была видна шеренга белорусских силовиков — но они по-прежнему не реагировали на бесчинства «туристов».

За разгром мигрантами белорусского пункта пропуска ни одного дела не возбуждено (причем, пункт пропуска «Брузги» реконструировали к началу II Европейских игр в 2019 году, затратив более 4 миллионов долларов).

Обменник, баня, шаурма

Вечером 16 ноября, после штурма границы и погрома в Брузгах, мигрантам выделили помещение транспортно-логистического центра. Там им выдали матрасы, сообщили, что можно оставаться сколько нужно. Часть людей «переехала» в помещение, часть осталась в палатках у границы.

Туда сразу поехали разного рода чиновники и деятели: от Караника и Караева до Олега Гайдукевича и матушки Гавриилы. Попиариться на беженцах приехал даже российский фрик-политик Виталий Милонов.

Побывал там и сам Лукашенко.

А буквально 9 декабря ТЛЦ посетила Наталья Кочанова.

Постепенно ТЛЦ стал обрастать инфраструктурой. Заработали полевые кухни, ежедневно мигрантам раздают горячую пищу — сами они не готовят. Правда, бывали и эксцессы, например жалобы, что у некоторых продуктов истек срок годности.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник на эти претензии отвечал, мол, просроченных продуктов нет: «В один из дней объем выданной помощи доходил до 5 кг на человека. Понятно, что все это быстро не употребляется. И при нарушении условий хранения возможны неприятные ситуации».

«Впрочем, будет усилен контроль за тем, как беженцы хранят продукты», — заявил тогда Караник.

Мигрантам привозят средства гигиены, медикаменты (кстати, белорусам, которые попадают на Окрестина за политику, такие опции часто недоступны). Снабжают теплыми вещами, для детей привозят игрушки.

Есть и медпункт. К мигрантам приезжают даже аниматоры — развлекать детей. Работает передвижная баня.

Белорусские власти говорят, что менее чем за месяц в помощь мигрантам было выделено 25 миллионов долларов — и эта сумма растет ежедневно. Для понимания, такой же годовой бюджет у Щучинского района, где проживает 35 тысяч человек.

18 ноября появилась информация, что мигрантов начали вакцинировать китайской вакциной от коронавируса. И это при том, что вакцина двухкомпонентная — между прививками должно пройти три недели. Но власти этот момент никак не объяснили.

Также на границе открыли целых два пункта обмена валют и автолавку.

А позже прикатили и фудтрак с шаурмой. Вокруг него произошел разгорелся скандал: российские журналисты показали сюжет о том, как продавцы якобы повшают цены на шаурму в три раза.

Продавцы из фудтрака опровергли это, в итоге, ситуация дошла до Караева — помощника Лукашенко по Гродненской области, который был вынужден уверять, что история с повышением цен — фейк.

Кроме того возле «Брузгов» организовали торговлю одеждой и обувью, а потом туда прибыл и еще один фудтрак, с бургерами и нагетсами. По какому принципу выбирали торговцев, неизвестно. Хозяйка фудтрака с шаурмой говорила «Нашей Ниве», что ее пригласили городские власти.

Не обходится без конфликтов. Красный Крест бесплатно раздавал одежду и обувь. А когда мигранты делили последнюю привезенную им коробку с теплой обувью, началась драка.

«Поводов для различных конфликтов хватает: от одежды до сигарет или горячей воды. Всё вроде есть, но и велика конкуренция», — неожиданно отметили провластные СМИ.

Осталась тысяча. Что дальше — неясно

Сегодня в транспортно-логистическом центре остается около тысячи человек. Ситуация пока «зависла» — активных действий мигранты не предпринимают, но и покидать ТЛЦ хотят не все.

Попытки пересечения границы периодически фиксируются польскими пограничниками. Польша пытается договориться, но и угрожает.

Поляки заявили, что даже готовы выделить средства, чтобы профинансировать возвращение мигрантов на родину. Но не исключают и полного закрытия границ с Беларусью.

Продолжают курсировать эвакуационные рейсы из Минска в Ирак. На родину вернулось уже около трех тысяч мигрантов.

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