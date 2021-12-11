Астрономы: У нашего Солнца есть «двойник» 11.12.2021, 9:25

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«Близнец» получил название Немизида.

Астрономы предположили, что большая часть звезд образовываются одновременно со своими близнецами. То же самое они говорят о Солнце. Теоретический близнец получил название Немизида. Он невероятно тусклый и располагается на огромном расстоянии от нашей планеты. Это и является причиной того, что звезду не удалось обнаружить вплоть до сегодняшнего дня, но при этом она достаточно сильно влияет на нашу Солнечную систему.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Выводы о том, что звезды, напоминающие Солнце, рождаются вместе с близнецами, были сделаны после тщательного изучения радиообзора пылевого облака, расположенного в созвездии Персея. Оно находится на достаточно большом расстоянии от Земли, которое равно практически 600 световым годам. Астрономы обнаружили в нем огромное количество молодых звезд. Они поделили их на две отдельные группы в зависимости от возраста. В первую группу попали объекты класса 0, возраст которых не превышает отметку в 500 тысяч лет, а к другой звезды класса 1. Возраст вторых находится в пределах от 500 тысяч до 1 миллиона лет.

Дальнейший анализ показал, что молодые звезды в двойных системах располагаются на расстоянии около 500 астрономических единиц. В свою очередь объекты постарше расположились на расстоянии не более 200 астрономических единиц. Сапа Садавой из Гарвард-Смитсоновской астрофизической обсерватории отметила, что на данный момент остается непонятным то, как происходит эволюция отдаленных друг от друга звездных систем двойного типа.

Гипотеза ученых предполагает, что Немезида довольно часто пролетает с Солнечной системой и имеет сильное влияние на Землю. Звезда становится причиной массовых вымираний на планете и именно она спровоцировала исчезновение динозавров. Теоретический объект может влиять гравитацией и притягивать астероиды огромного размера.

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