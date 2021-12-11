Белоруска в США: Я показала Анджелине Джоли, как нужно делать, а она повторила это 11.12.2021, 9:59

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Работающая с мировыми киностудиями выпускница БНТУ рассказала необычную историю своей карьеры.

Анна Терентьева живет в США с 2012 года. Переезд был спонтанным — мужу предложили работу, и несмотря на маленькую дочь на руках, семья решила попробовать. На новом месте пришлось фактически начинать все заново: учить язык, получать другую специальность, привыкать к местным реалиям. Но Анна совершенно не жалеет — несмотря на все трудности, жизнь в Штатах ей по душе. Каково это — начинать жизнь с нуля, когда на руках маленькие дети, какие минусы есть в США и что классного в работе с Disney (этот вопрос, конечно, риторический)? Историю Анны рассказывает блог «Отражение».

Переезжать в США решились буквально за 10 минут

В Беларуси Анна окончила архитектурный факультет БНТУ, после работала в Белпромпроекте как архитектор промышленных зданий. Работа интересная, но и не то чтобы предел мечтаний — даже на архитектуру девушка поступала не столько из интереса к профессии, сколько из любви к творчеству. Пока училась, успела сменить несколько работ, дольше всего была продавцом в магазине.

На переезд решились довольно быстро — однажды вечером муж Анны, который работает в ІТ, пришел на кухню с вопросом: «Как ты смотришь на то, чтобы поехать в Лос-Анджелес?» Оказалось, ему предложили там работу. Девушка согласилась практически сразу: всегда хотела куда-то поехать, посмотреть, как живут люди в других местах. К тому же мосты жечь семья не собиралась, оставляя себе возможность вернуться.

— И мы переехали. Это звучит приятно, но на самом деле быть мигрантом в первом поколении — очень нелегкое испытание. Это как заново учиться ходить: кроме языка есть особенности американской культуры, которые надо узнать и впитать в себя, научиться вести себя так же. Это было непросто. Но сейчас, оглядываясь назад, меня больше пугает, что мы могли бы не получить этот опыт.

На момент переезда Анне было 24, у семьи только родилась дочка — в США малышка переехала всего в четыре месяца.

Белорусский диплом оказался недействительным, пришлось учиться заново

В Штатах Анна с мужем оказались с разными статусами. Так как его приглашали на работу, виза подходила для трудоустройства, а вот в паспорте собеседницы была виза H4 — она позволяет учиться и быть волонтером, но не дает права трудиться за деньги. И первые несколько лет Анна провела дома с дочкой, потом родился второй ребенок, и тут уже стало очевидно: «Все, пора что-то делать».

Диплом архитектора, полученный в БНТУ, в США оказался недействительным. В Америке архитектор — лицензируемая профессия, и чтобы получить эту лицензию и работать по специальности, нужно было снова поступать в университет, но уже в США.

— И я подумала: раз нужно учиться заново, может, мне использовать этот шанс и выбрать профессию, которая приносит больше удовольствия? Но я уже была мамой с двумя детьми, и надо быть уверенной, что смогу найти работу и прокормить их — мало ли что. Хотелось заниматься рисованием, а на рынке вакансий США каждое второе такое предложение было связано с компьютером и виртуальной реальностью. Поэтому я решила выбрать что-то смежное с творчеством, чтобы точно найти себе работу.

Решение пришло случайно — знакомые подсказали Анне онлайн-школу Animation Mentor, которая обучала основам анимации и давала все знания, чтобы потом найти работу. Белоруска училась полтора года, причем с утра и до вечера, по восемь часов в день. Хотя лекции были всего раз в неделю, все оставшееся время уходило на домашнее задание. Менторы на школе были из ведущих киностудий: DreamWorks, Disney, Pixar. Они просматривали задание и записывали на видео комментарии. Причем подмечали любую мелочь: например, у вашего персонажа первой пошла вперед рука, а на самом деле такое движение сначала выполняется тазом. И все это нужно было научиться чувствовать, иначе анимация будет выглядеть нереалистично.

Через год после начала учебы Анна начала искать место для стажировки.

— Я подавалась везде, где только могла, в разные студии, от неизвестных до мирового уровня. Не стеснялась, что не знаю эту компанию и что мне мало заплатят. Все это было больно: когда приходит один отказ, думаешь, что просто не повезло, когда второй: «Что происходит?», а когда третий: «Все пропало, я ничего не умею» (смеется). Но надо просто стучаться во все двери.

Работа с мировыми киностудиями

Такой подход к поиску работы быстро дал свой результат — Анна попала в компанию The Third Floor, которая занимается превизуализацией. Дизайнер подробно и с такими горящими глазами рассказывала про суть этого направления, что опустить это просто нельзя.

Превизуализация — это визуализация фильма или его частей до самих съемок. Направление в кинопроизводстве достаточно молодое, но уже набирает обороты, потому что помогает экономить средства при создании картин. Работает это так: клиент приходит и говорит: «Я хочу Годзиллу в городе». То есть для фильма ему надо снять город так, чтобы туда можно было вставить нарисованную Годзиллу. И команда визуализаторов создает анимацию того, как фильм будет выглядеть в 3D. По ней понятно все: как провести съемки, какого будет размера монстр, пройдет ли она по определенной улице, с какой точки камеры ее будет видно, какое нужно освещение. Это позволяет клиентам перебрать много разных вариантов и понять, как лучше снимать, еще до начала самих съемок.

В этой компании, о которой Анна отзывается довольно тепло, девушка проработала полтора года. За это время она успела поучаствовать в создании фильмов «Большой красный пес Клиффорд», «Война Будущего», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и «Вечные». Но это только те проекты, которые уже вышли в прокат. Работа над фильмом длится 2−3 года, и пока он не появился на экранах, рассказывать о нем нельзя никому — у Анны есть подписка о неразглашении.

— Сначала мы работали у себя на студии, а потом нам сказали, что мы идем в Дисней! И я работала в этом месторождении высококачественной анимации, среди всех этих павильонов, где все как-будто пахнет историей и пышет вдохновением! Каждый, кого ты там встречаешь, творит какое-то волшебство.

Дома точно была бы другая атмосфера, уверена Анна. Еще один бонус: можно идти на обед и увидеть съемочную группу, или к тебе за столик подсядет кто-то, кто потом окажется в команде невероятного фильма. Например, однажды Анне сказали: «Вот это Бен, он работает над „Что если???“ (анимационный сериал, основанный на вселенной Marvel, в котором показываются альтернативные версии развития сюжета — Прим. ред.)!» Пока мультфильм не вышел, казалось, что и ничего особенного в этом нет, а потом спустя год девушка увидела его на экране. И первая реакция была такой: «Обалдеть, я знала человека, который делал такую красоту!»

Растяжка перед входом в офис с основными фильмами, над которыми работали в TTF. «На данный момент растяжка должна быть гораааздо больше», — комментирует Анна.

Члены съемочных групп - не единственные, о ком вспоминает Анна. Например, когда она работала над превизуализацией «Войны Будущего», команде передали: «Мы показали Крису [Прэтту], ему очень понравилось». Про все эти воспоминания Анна рассказывает с огромной улыбкой на лице:

— И ты думаешь: «Вау, Крис Прэтт видел мои работы!» А выглядеть-то надо как профессионал, не выдавать восторга, поэтому внешне реагируешь довольно спокойно.

— Тогда вам было сложно привыкнуть к актерам и знаменитостям рядом?

— Да, так и есть. Мы работали над «Вечным», там снимается Анджелина Джоли. И вот ты видишь эту женщину, которую с детства видела только по телевизору. А она идет, разворачивается по твоей превизуализации. То есть я показала Анджелине Джоли как нужно делать, она согласилась и повторила это! Это просто взрывает мозг!

А потом начался коронавирус.

— В какой-то момент вечером прислали письмо, что офис закрывают и завтра мы никуда не идем. В Лос-Анджелесе был очень строгий карантин, поэтому я даже не смогла забрать вещи, которые у меня оставались на рабочем столе — они так и лежат (смеется).

К тому же детей перевели на онлайн-обучение, и Анне пришлось остаться с ними дома. Но долго сидеть без работы не вышло: начали появляться предложения от разных компаний. Сначала девушка отказывалась, но потом дети научились самостоятельно справляться с дистанционной учебой. Тогда Анна решила вернуться к созданию кино и в марте этого года пришла в компанию Technicolor. Правда, о своей работе там она пока рассказывать не может — во всех компаниях, связанных с созданием фильмов, правила о неразглашении одни и те же.

«Ощущение, как будто мы должны улетать из отпуска, а самолет все не приходит»

Работа во многом помогла привыкнуть к жизни в США — еще в самом начале нашей беседы Анна говорила, что эмиграция на самом деле не такое радужное событие, как может казаться. После переезда она столкнулась с тремя этапами: восторг, который сменяется депрессией, а после наступает привыкание.

— Поначалу было все круто: в Лос-Анджелесе тепло, пальмы, пляж — такое чувство, как будто приехала на отдых. Думаешь: «Вау, я буду жить в этом раю!» Но полгода ты восторгаешься, а потом начинается второй этап эмиграции. Появлялось ощущение, как будто мы должны улетать из отпуска, а самолет все не приходит и мы застряли. Вроде, и не должен там быть, а не можешь никуда сдвинуться. Особенно было тяжело мне, потому что я не работала и как будто застряла еще и дома.

Такое депрессивное состояние у Анны было около двух лет. Выйти из него помог приезд в Беларусь и встреча с родителями — на родину поехали, как только появилась возможность. И тогда девушка немного успокоилась: поняла, что это не «самолет не приходит», а она сама решила остаться. К тому же на тот момент собеседница уже училась, потом начала работать, стала ощущать себя частью общества, и все наладилось.

Сейчас она научилась адекватно, как сама говорит, оценивать Америку: «Не буду говорить, что это рай на земле». Одной из проблем, с которыми пришлось столкнуться, — местная медицина. По мнению Анны, в Штатах это, скорее, привилегия, и для среднего класса получение медицинской помощи, если нет экстренной необходимости, бьет по карману.

— Когда у сына опухла шея, мне пришлось положить его в больницу. И тогда я поняла все несовершенство этой системы: я переживала не только за своего ребенка, но и за те счета, которые нам потом придут. Поэтому минусы есть, но с ними надо просто научиться жить. В данный момент я ни о чем не жалею.

За почти десять лет в Штатах Анна с мужем полностью адаптировались, в жизни появились американские привычки. Например, там здороваться с незнакомцами на улице — обычное дело.

— Выхожу гулять в Калифорнии, навстречу идет человек: «Good morning!» Ты отвечаешь, а попутно пытаешься вспомнить, где вы пересекались, может это сосед или еще кто. А нет, человек просто шел, встретился взглядом и поздоровался.

К тому же американцы, рассказывает Анна, в целом очень общительные, здесь принято подходить и общаться просто так.

— Когда мы приехали в Калифорнию из Беларуси, первые три года у нас не было ни одного нового знакомого, мы знали только нескольких ребят, которые работали с мужем. А теперь мы гуляем по поселку, где живем, видим, что стоит человек, идем к нему и знакомимся. Я бы никогда так не сделала раньше (смеется).

За это время исчезли еще и гендерные стереотипы, замечает Анна. Правда, непонятно, зависит ли это от страны или от конкретных отношений в семье, но теперь у девушки нет мыслей, что только женщина должна заниматься бытом. Все обязанности делятся пополам: муж может и ужин приготовить, и с детьми остаться, пока Анна в командировке. Хотя, кажется, страна тоже влияет: в последний раз собеседница была в Беларуси четыре года назад, и вот эта «гендерность», как она говорит, очень бросилась в глаза.

«Видишь свое имя в титрах и думаешь: Да, я это заслужила!»

Впервые Анна увидела свое имя в титрах к фильму «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» — на него она ходила в кино со старшей дочерью.

— И она говорит: «Мама, это же ты!» А я сама в шоке, потому что это был первый раз, когда я видела себя в титрах. После этого мы посмотрели еще «Большой красный пёс Клиффорд», и она приходила в школу и всем рассказывала, что мама делала этот фильм. Недавно приходит из школы: «Мам, я всем рассказала, и все так удивились!»

День рождественских бабушкиных свитеров в компании The Third Floor. В офис иногда можно было приходить с собакой, поэтому Матильда на фотографии была частью команды

С тех пор у всей семьи появилась привычка обязательно смотреть титры. Но не только для того, чтобы найти там имя Анны — за годы работы у девушки появилось много знакомств с людьми в этой индустрии, поэтому каждые титры превращаются в своеобразное бинго: «Ой, я знаю его, ее, вот этого человека, и вот с этим я работала!»

— Друзья часто говорят, что у меня работа мечты, но я бы так не сказала. Это очень трудно — говорю как человек, который работал в магазине. Кинопроизводство в Америке — та еще соковыжималка. И надо научиться держать этот баланс, научиться стрессоустойчивости.

В индустрии очень много боли, делится Анна. Например, чтобы создать хорошую анимацию, дизайнеру нужно прожить эмоцию персонажа, пропустить все это через себя. К тому же сделать саму анимацию достаточно долгий процесс — на три секунды порой можно потратить день. И вот человек все делает, результат нравится и самому дизайнеру, и супервайзеру. Это относят клиентам — а они уже передумали и хотят что-то другое.

— И вся твоя работа будет уничтожена, ее никто никогда не увидит. Достаточно частая ситуация, но это действительно больно. Иногда нужно собраться, чтобы пойти и заново сделать так, как хотят клиенты. Не очень многие выдерживают, и часто появляются мысли, зачем я вообще пошла в эту сферу, но каким-то необъяснимым образом остаюсь.

Впрочем, такое состояние есть не только у Анны, рассказывает девушка, оно нормально для такой профессии. Да, есть тяжелые моменты, но есть и много хороших — и на этом получается балансировать.

— Я могла бы сказать, что это «Вау!», но я очень много работала, чтобы дойти до этого момента. Круто, что я в титрах, но это далось большим трудом, работой и моей смелостью. Я очень радуюсь, что я этому научилась, и научилась на совесть. А потом ты видишь свое имя в титрах и думаешь: «Да, я это заслужила!»

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