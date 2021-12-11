Ауф, как говорится, фидерзейн Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

11.12.2021, 10:10

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Антон Орехъ

А теперь Владимиру Владимировичу из приличных людей и поговорить не с кем.

Тянет на какие-то фамильярности. Раз Путин с Меркель на «ты», то и нам, наверное, можно. Сроднились за 16-то лет с фрау Ангелой. Да и прошлое у нее такое же, как у нас – советское. С нашим лидером по одним гдр-овским дорожкам ходили.

А теперь Владимиру Владимировичу из приличных людей и поговорить не с кем. Это африканские деспоты могут сидеть лет по сорок на троне – если, конечно, не кокнут их за обедом собственные генералы, а в нормальных странах одна лишь Меркель правила почти так же долго, как Путин. И про нее говорили, как про самого авторитетного европейского политика. Может, отсюда и авторитет, что было у Ангелы много времени для набора политического веса? Говорим про сменяемость власти – а разве плохо немцы жили при Меркель? Так, может, и не в том дело, как часто меняются правители, а в чем-то другом?

Может, если хороший вождь, то пускай и сидит, сколько хочет и это лучше, чем в той же Америке, где один комичный мужик сменяет другого – еще более прикольного – в Белом доме?

Но взгляд этот хоть и заманчивый, однако поверхностный. Глава государства – важнейший чиновник в стране, но власть состоит не только из одного этого человека. Вот сколько раз обсуждали мы федеральные или даже региональные выборы в Германии! И там всегда интрига. Кто победит, кто с кем в коалицию должен вступить, кто что скажет избирателям, чтобы завоевать голоса. Партия Меркель то набирала, то теряла.

И ни у кого не возникало сомнений, что бундестаг – это место для дискуссий. Никто не говорил, что на выборах в Гамбурге бюджетники участвовали в каруселях, а во Франкфурте члены избиркомов запихивали бюллетени пачками в урны.

Трудно представить ситуацию, при которой парламент ФРГ стал бы голосовать за любую ерунду, которую предложит канцлер или канцелярия канцлера. Невозможно представить, чтобы германские суды штамповали приговоры под копирку. Как невозможно представить себе и многих других вещей в Германии, которые для России совершенно обыденны.

Вот и получается, что сходство Путина и Меркель формально, что общий политический признак у них один – длительность пребывания на посту. Но когда вся остальная машина власти работает разумно и честно, когда закон важнее коррупции и дружеских связей, то даже многолетнее правление не является сокрушительной проблемой.

16 лет – это все равно долго. Лица в политике должны меняться чаще. Хотя бы, чтобы не отрываться от обычной жизни. Но Меркель, кстати, и в магазине с тележкой видели регулярно. А когда Путин с тележкой в магазин ходил – не вспомнит даже он сам. Тогда и тележек-то, наверное, в магазинах еще не было.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

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