«Омикрон»: что известно о новом варианте коронавируса и как от него защититься 11.12.2021, 10:30

Информация, поступающая из разных стран, пока обрывочна и нередко противоречива.

Появление нового варианта коронавируса Sars-Cov-2 положило конец осторожному оптимизму экспертов и надеждам на скорое окончание пандемии Covid-19. ВОЗ официально классифицировала мутировавший вирус как вариант, вызывающий опасения (VOC), и присвоила ему код "Омикрон".

Информация о новом варианте, поступающая из разных стран, пока обрывочна и нередко противоречива. Эксперты высказывают опасения, что мутировавший вирус может хуже определяться тестами, а то и вовсе научился обходить нашу иммунную защиту - так что прививка больше не является гарантией легкого протекания инфекции.

Действительно ли это так? Что о новом варианте коронавируса известно наверняка, а что пока остается на уровне предположений? Русская служба Би-би-си отвечает на вопросы по поводу "Омикрона", которые чаще всего задают в поисковиках.

Когда и как был обнаружен "Омикрон", откуда он появился?

Всемирная организация здравоохранения узнала о новом варианте коронавируса 24 ноября от властей Южной Африки, где к тому моменту уже на протяжении двух с лишним недель наблюдался уверенный рост заболеваемости Covid-19.

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В тот же день ВОЗ взяла под усиленное наблюдение вариант B.1.1.529 (именно под таким названием "Омикрон" был известен до того, как получил собственное имя), а еще через два дня, 26 ноября, официально классифицировала его как вызывающий опасение.

Согласно рабочему определению ВОЗ, у экспертов организации есть основания считать, что "Омикрон" отвечает по меньшей мере одному из трех условий:

он более заразен (то есть легче передается от человека к человеку);

вызываемое им заболевание протекает в более тяжелой форме;

он снижает эффективность действующих мер диагностики и лечения или хуже реагирует на иммунную защиту.

Расшифровка генома вируса помогла установить, что первые случаи заболевания, вызванные новым вариантом, были диагностированы в ЮАР еще 9 ноября. То есть как раз примерно тогда, когда в стране началась новая, четвертая по счету волна инфекции.

Что о новом варианте уже известно наверняка?

Короткий ответ - почти ничего, что можно было бы утверждать с достаточной долей уверенности, подкрепленной масштабными исследованиями.

Совершенно точно известно лишь то, что "Омикрон" значительно отличается от предыдущих вариантов: в его геноме ученые насчитали пять десятков мутаций, каждая из которых может повлиять на набор производимых белков - а следовательно, и на свойства вируса.

"Предварительные данные говорят, что с этим вариантом связан повышенный риск повторного заражения по сравнению с другими [VOC], - предупреждает ВОЗ. - Установлено, что этот вариант распространяется быстрее, чем во время предыдущих вспышек инфекции. Из этого следует, что он может иметь большие перспективы распространения".

Чтобы убедиться в быстром распространении "Омикрона" в ЮАР, достаточно взглянуть на график роста заболеваемости в стране. На нем отчетливо видно, что четвертая волна инфекции идет в рост даже быстрее предыдущей, спровоцированной вариантом "Дельта".

Впрочем, как отмечают эксперты, это вовсе не обязательно означает, что в других странах "Омикрон" поведет себя так же. В декабре прошлого года в ЮАР уже был обнаружен вариант "Бета", ставший причиной второй ковидной волны (красная линия на графике).

И хотя проведенные позже исследования подтвердили, что инфицированные "Бетой" болеют тяжелее и умирают чаще, этот вариант вируса так и не стал доминирующим, и вскоре его вытеснила "Дельта".

Почему эти мутации вызывают опасения и как они могут повлиять на свойства вируса?

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Из пятидесяти обнаруженных в "Омикроне" мутаций почти две трети расположены в том фрагменте генома, который определяет состав (а следовательно, и геометрическую форму) спайк-протеина - того самого белка, из которого состоят шипы вируса, напоминающие солнечную корону.

Из этого следует три важных вывода.

Во-первых, поскольку именно шипы помогают вирусу проникать в клетку, любое изменение формы белка может означать, что вирус эволюциронировал и "научился" делать это более эффективно - то есть повысилась его заразность.

Во-вторых, именно по этим шипам зачастую определяют возбудителя болезни. Многие ПЦР-тесты запрограммированы на поиск именно спайк-протеина, а значит изменение его формы может отразиться на качестве диагностики.

И в-третьих, нейтрализация именно этих шипов является основной задачей антител - как у переболевших, так и у вакцинированных. А значит, любые изменения в белке могут привести к снижению иммунитета и ослабить действие вакцин.

Может ли он вызывать более тяжелое заболевание?

В теории - может, но достаточных доказательств этого у ученых пока нет, так что какие-либо выводы по этому поводу делать рано.

Более того, есть версия, что "Омикрон" вызывает более легко протекающую инфекцию. Во всяком случае, судя по предварительным данным и свидетельствам южноафриканских врачей, кажется, что большинство больных переносят заражение "Омикроном" легче, чем "Дельтой".

Впрочем, тут имеет смысл еще раз подчеркнуть: данные эти - предварительные и ненадежные. В частности, большинство пациентов в ЮАР, у которых был обнаружен мутировавший вирус, - относительно молодые люди в возрасте до 45-50 лет, а они в целом переносят Covid-19 существенно легче пожилых.

Может ли "Омикрон" спровоцировать новую глобальную волну?

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Чтобы ответить на этот вопрос, нужно для начала определиться, что именно мы имеем в виду: новую волну чего?

Если речь о новых случаях инфекции и доле положительных тестов, то новая волна вполне возможна и даже весьма вероятна - если подтвердится информация о том, что "Омикрон" более заразен. Например, в Южной Африке, где был обнаружен новый вариант вируса, число инфицированных на сегодняшний день удваивается каждые три-четыре дня.

Более того, по предварительным данным, важную роль в быстром распространении инфекции играет и то, что "Омикрон" успел частично адаптироваться к нашей иммунной защите и с большей вероятностью заражает уже переболевших. А это еще один аргумент в пользу новой волны заражений.

Если же мы говорим о новой волне госпитализаций (то есть тяжелых случаев заболевания, когда пациентам требуется профессиональная помощь медиков), то она куда менее вероятна - особенно в странах с высокой долей привитого населения.

В странах, где вакцинирована лишь малая часть жителей, новая волна госпитализаций очень даже возможна. В той же ЮАР, где привиты лишь 24% взрослых, уже говорят об участившихся случаях тяжелого протекания инфекции во всех возрастных группах.

Чаще всего в больницу ожидаемо попадают больные в возрасте от 60 и старше. Однако почти столь же часто в стационар попадают дети в возрасте до пяти лет.

Из одной южноафриканской больницы поступают обнадеживающие сообщения, что госпитализированным пациентам реже требуется кислород. Впрочем, сотрудники больницы подчеркивают, что уверенно заявлять об этом пока рано.

Когда мы что-то узнаем наверняка?

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Более уверенный ответ на основной вопрос - является ли "Омикрон" более заразным вариантом вируса - мы должны получить уже в ближайшую пару недель, когда ученые из разных стран проанализируют местные цифры статистики.

В том, что касается снижения эффективности вакцин и ослабления иммунитета в целом, ясности не будет значительно дольше. На то чтобы понять, насколько хорошо вирус научился обходить нашу иммунную защиту, могут уйти месяцы наблюдений.

Откуда взялась эта мутация?

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Мутацией называют изменение генетического года, и это естественный процесс, непрерывно идущий в любом живом организме.

Такие изменения могут происходить под действием внешних факторов (например, солнечной радиации) или в результате "ошибки сборки".

Поскольку геном Sars-Cov-2 состоит из почти 30 тысяч азотистых оснований, при производстве каждой новой копии у вируса есть 30 тысяч возможностей ошибиться, вставив в цепочку неправильное звено.

Чем дольше длится инфекция, тем больше раз вирус успевает размножиться - а значит, тем больше мутаций может произойти.

Полсотни мутаций "Омикрона" означают, что вирус относительно долго размножался в каком-то одном организме, где и успел пройти весь этот длинный эволюционный путь.

Здесь имеет смысл упомянуть, что параллельно с коронавирусом в ЮАР бушует эпидемия ВИЧ. Вирусом иммунодефицита в этой стране заражен почти каждый пятый взрослый, а общее число ВИЧ-инфицированных - около 7,5 миллионов.

И "Бета", и "Омикрон" были относительно быстро обнаружены в ЮАР - не в последнюю очередь именно благодаря наличию в стране хорошо оснащенных лабораторий.

Можно ли было этого избежать?

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Да, если бы глобальная прививочная кампания шла более равномерно.

В то время как в некоторых богатых странах часть населения уже получила третий укол вакцины от Covid-19, в странах Африки и других развивающихся государствах привита лишь незначительная доля взрослых.

В ЮАР две дозы вакцины получил лишь каждый четвертый житель, в Замбии - каждый двадцать пятый, в Демократической Республике Конго - каждый тысячный.

Насколько вероятно, что перестанут работать тесты и вакцины?

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Компания Pfizer уже начала разработку адаптированной к штамму "Омикрон" вакцины

Не настолько, чтобы всерьез беспокоиться по этому поводу и уж тем более поднимать панику. ПЦР-тесты, а уж тем более вакцины несравнимо проще "подкрутить" по ходу, адаптировав к новому варианту, чем разрабатывать с нуля.

Например, одну из мутаций "Омикрона" ученые уже видели в "Альфе" - и разработали тесты, нацеленные на поиск именно этого фрагмента вирусного генома. А значит, эти тесты должны прекрасно идентифицировать и новый вариант.

Производители вакцин пристально следят за мутациями вируса и проверяют эффективность своих препаратов против всех основных вариантов. По предварительным данным, существующие вакцины по-прежнему отлично защищают от тяжелого протекания инфекции и летального исхода.

Хуже обстоят дела с защитой от повторного заражения. Есть не очень надежная (то есть не подтвержденная пока научным сообществом) информация о том, что антитела, выработанные к оригинальному уханьскому вирусу, нейтрализуют "Омикрон" в 40 раз хуже.

Что можно сделать, чтобы защититься от вируса самому и защитить своих близких?

Лучшую защиту от Covid-19 дает прививка - даже если не от заражения, то от остальных потенциальных проблем, вызванных инфекцией.

Если вторую дозу вакцины вы получили больше полугода назад, имеет смысл по возможности получить третью. Эксперты уверены, что укол бустера существенно повышает иммунную защиту - но пока не готовы назвать конкретные цифры.

В тоже время компания Pfizer, например, уже объявила, что третья доза ее вакцины сильно снижает вероятность повторного заражения Covid-19, поскольку повышает концентрацию специфических антител, работающих конкретно против "Омикрона", в целых 25 раз.

Есть и другие способы защиты. Эксперты напоминают, что "Омикрон" распространяется ровно теми же способами, что и предыдущие варианты коронавируса. А значит, и меры предосторожности необходимо соблюдать те же самые: не забывать о социальной дистанции, в любом месте скопления людей стараться надевать маску, часто и тщательно мыть руки.

Особенной опасности подвергаются те, кто подолгу проводит закрытых помещениях с большим количеством людей. В таких условиях, по словам эпидемиологов, огромное значение приобретает проветривание помещения.

Не обязательно делать это постоянно - особенно учитывая холодную погоду, но риск заражения в таких условиях можно существенно снизить, даже если каждый час буквально на пару минут открывать форточку.