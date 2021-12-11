Калий раздора 1 11.12.2021, 10:40

Чем закончится скандал в правительстве Литвы из-за транзита санкционной продукции?

Литву сотрясает политический скандал: в отставку намерены уйти сразу два министра. Речь идет о руководителе МИД Габриэлиусе Ландсбергисе и главе Минтранса Мариусе Скуодисе. Причина — не в каких-то спорах по внутренним вопросам, а в Беларуси. Точнее, в американских санкциях против "Беларуськалия".

"Еврорадио" рассказывает, как это связано.

Калий поставлять (,) нельзя (,) остановить

8 декабря в силу вступили санкции США против "Беларуськалия". Еще после их анонса в Литве говорили о том, что теперь не будут поставлять калий через свои порты. Но вот наступила дата, и оказалось, что поставки не прекратились — более того, Литовская железная дорога получила авансовые платежи за поставки в декабре и частично в январе.

Оправдание железнодорожников: санкции США их не затрагивают, как и европейские, в которых достаточно изъятий.

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Продолжать работу планировал и клайпедский порт — что, впрочем, менее удивительно, ведь им на треть владеет "Беларуськалий", а среди владельцев есть и бизнесмен Игорь Удовицкий, сколотивший состояние на сотрудничестве с Беларусью.

Проблема в том, что, по словам главы МИД Ландсбергиса, он не был проинформирован о планах продолжать сотрудничество между железными дорогами и "Беларуськалием". Кроме того, глава литовской дипломатии занимает жесткую позицию по Беларуси, поэтому для него ситуация неприятна вдвойне.

Министр транспорта Скуодис также ранее говорил о невозможности поставок из-за того, что американские санкции ставят под вопрос даже переводы в евро — по причине осторожности европейских банков.

А тут — авансовые платежи и заявления о продолжении поставок. То есть открытый спор с тем, что ранее заявлялось министрами.

Уйти (,) нельзя (,) остаться

На фоне всего происходящего Скуодис и Ландсбергис заявили о готовности покинуть свои посты. Но тему они не оставили.

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"Опубликованная в СМИ информация о том, что Литовские железные дороги сознательно искали способы обойти санкции США и продолжить сотрудничество с "Беларуськалием", наносит еще больший ущерб. Позиция литовского правительства в отношении Беларуси ясна и единодушна. Естественно, что такую же позицию должны занять и госкомпании. Теперь я не уверен, насколько Литовские железные дороги, изначально заявив всем, что они не могут прекратить перевозку удобрений, заранее постарались найти способы применения санкций", — заявил 10 декабря глава литовского Минтранса.

Скуодис призвал оценить все эти действия, которые он считает вредящими репутации страны. Ведь речь уже идет о возможностях обхода санкций, чего можно ожидать от белорусской стороны, но не от европейской.

Ландсбергис, который не просто министр иностранных дел, но и председатель партии "Союз Отечества — Литовские христианские демократы", также напрямую заявил о колоссальном репутационном ущербе своей стране.

Что будет дальше?

Правительство Литвы уже ищет возможности остановить транзит "Беларуськалия". И сделать это можно по-разному: например, министр транспорта предлагает введение национальных санкций против белорусской госкомпании, что добавит новые юридические обоснования для расторжения контрактов.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила 9 декабря о том, что правительство ищет способы расторгнуть договоренности с "Беларуськалием" с наименьшим ущербом для Литвы. Пока Литовские железные дороги и владельцы клайпедского терминала утверждают, что поставки продолжаются в полном соответствии с законом.

Что же до отставки двух министров, то Шимоните обещает принять решение до начала следующей недели. Видимо, тогда же правительство и решит, что делать с белорусским калием.

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