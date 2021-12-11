«Испугались, что пойдет на прорыв» 11.12.2021, 10:45

О новой провокации россиян в Азовском море.

Девятого декабря вечером, во время телефонных переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, ФСБ России заявила, что украинский военный корабль приблизился к Керченскому проливу, создав "угрозу безопасности мореплавания".

По версии ФСБ, корабль управления "Донбасс" утром 9 декабря покинул порт Мариуполя и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Корабль береговой охраны ФСБ предупредил украинских моряков о необходимости соблюдать российское законодательство, подавая заявку на прохождение через пролив, на что, по версии российской спецслужбы, был получен ответ, что следовать через Керченский пролив "Донбасс" не планирует.

Сообщение об "угрозе безопасности" от украинского корабля было тут же подхвачено российскими государственными журналистами: так, телеведущий Владимир Соловьев начал стрим с обсуждением возможных сценарий вооруженного столкновения России и Украины.

Как только разговор Байдена и Зеленского завершился, ФСБ сообщила, что корабль "Донбасс" лег на обратный курс.

Что происходило в Азовском море и была ли действительно угроза вооруженного конфликта, в интервью "Настоящему Времени" рассказал руководитель проекта в Институте Черноморских исследований Андрей Клименко.

— Объясните, пожалуйста, что это за корабль ВМС Украины "Донбасс"? Он может представлять какую-либо угрозу мореплаванию?

— Я думаю, что российские военные возбудились от того, что именно поисково-спасательное судно "Донбасс" в сентябре 2018 года вместе с буксиром "Корец" осуществили неожиданный для русских прорыв через захваченный Керченский пролив и вошли из Черного моря в Азовское. Тогда для них это было шоком. Поэтому, скорее всего, когда они увидели, что "Донбасс" в Азовском море и двигается в направлении Керченского пролива, они испугались, что он снова пойдет, как и три года назад, на прорыв через Керченский пролив.

— Совершили прорыв через Керченский пролив – это значит, что они не подали ту заявку, которую требуют россияне, чтобы проходить этот пролив?

— Заявку требуют не россияне, заявка на проход Керченским проливом всегда требовалась, и это правило, которое для всех кораблей и судов действует. Тогда они прошли, тогда они связались, как полагается, с диспетчером в порту Керчь, предупредили, что они идут. То есть ничего страшного с точки зрения свободы судоходства в этом не было.

Вообще ситуацию я бы хотел несколькими словами обрисовать следующим образом. До конца вчерашнего дня Украина закрыла три района в Азовском море для проведения учений. Это было сделано на период известной эскалации, которая длилась до встречи Байдена с Путиным. Были закрыты районы в районе Кирилловки, в районе Бердянска и в районе Мариуполя. Естественно, в море находились корабли и пограничные корабли морской охраны украинские, и находились корабли Военно-морских сил Украины. В этом нет ничего удивительного, поскольку корабли Военно-морских сил Украины с осени 2018 года сопровождают торговые суда, которые идут из порта Мариуполь-Бердянск в направлении Керченского пролива во избежание их остановки в море, что тоже было 3,5 года назад достаточно распространенным со стороны береговой охраны ФСБ России. Инциденты там случаются постоянно. Не каждый день, но каждый месяц – это точно.

В настоящий момент что было интересного и необычного? Во-первых, в море вместе с кораблями береговой охраны ФСБ России находились корабли Черноморского флота, в частности, установлен ракетный катер Черноморского флота "Шуя", бортовой номер 962. Именно он угрожал кораблю Военно-морских сил Украины применением оружия. В ответ на это на открытой волне вышли украинские пограничники, которые напомнили русским оккупантам о том, что статус Азовского моря – это внутренние воды двух стран, в которых даже, к моему сожалению, нет территориальных вод Украины – есть общее море. И потребовал предупредить русских военных о недопустимости и неправомерности угроз оружием в таких ситуациях. "Донбасс" продолжил свое движение. И где-то в 21:30 – 22:00 началась информационная кампания, которая началась с сайта ФСБ России и была подхвачена ведущим российским информационным агентством "Интерфакс". Естественно, были сотни и тысячи републикаций, началась истерика.

Мы спокойно сразу к этому отнеслись, поскольку знаем, что украинские моряки и морские пограничники, с одной стороны, всегда очень сдержанно ведут себя при патрулировании в Азовском море, а, с другой стороны, они ведут себя очень твердо, они привыкли к подобным провокациям и ведут себя спокойно.

— Восемнадцать миль от Керченского залива – это примерно 33 километра. Что это за воды? Необходимо ли в этой точке Украине кого-либо предупреждать, что здесь находится такое-то судно?

— Нет. Как я уже говорил, в Азовском море нет ничьих территориальных вод. И мы практически каждый день имеем ситуацию, когда в двух-четырех милях от порта Мариуполь находятся пограничные корабли береговой охраны ФСБ России. К сожалению, правовой статус вот такой. И я очень надеюсь, что скоро будет принята стратегия морской безопасности Украины, в которой будет предусмотрено то, что этот правовой статус Азовского моря и Керченского пролива нужно приводить в соответствие с новыми реалиями.

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