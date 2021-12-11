Мигранты устроили грандиозную свалку на границе Беларуси с Польшей: фотофакт 11 11.12.2021, 10:49

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Белорусские силовики отказались расчищать «авгиевы конюшни».

Многих мигрантов уже давно разместили на складе в логистическом центре в «Брузгах». Однако СМИ заметили, что в лесу так и остались какие-то палатки, одеяла и сумки с едой.

«Свалку вещей» заметили в лагере возле Уснаж-Гурны, где летом «застряли» около 30 человек. Фото из зимнего леса опубликовало польское издание РАР.

Отмечается, что белорусские службы не очищали территорию: там до сих пор разбиты палатки, лежат одеяла и сумки беженцев с вещами и едой. Самих иностранцев разместили в логистическом центре.

В некоторых местах мигранты сломали забор, но его возобновили. Такие участки границы напоминают о недавних попытках ее незаконного пересечения нелегалами.

Со стороны Польши напротив бывшего лагеря мигрантов еще дежурят польские силовики. Они охраняют территорию от новых вторжений, которые ежедневно повторяются на разных участках вдоль границы.

Напомним, летом на нейтральной территории, на польско-белорусской границе недалеко от Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве около 30 беженцев из Афганистана находились под охраной силовых структур двух Польши и Беларуси. Пограничники помешали им нелегально пересечь границу Польши со стороны Беларуси, пишет interfax.by. Иммигранты кочуют вдоль польской границ. Они говорили, что вернуться в Беларусь тоже не могут.

Теперь судьба этих мигрантов неизвестна. Возможно, они присоединились к тем, что на складе в «Брузгах».

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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