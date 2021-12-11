Медики назвали лучший молочный продукт для здоровья кишечника 3 11.12.2021, 10:58

10,948

Озвучены пять причин для включения его в рацион.

Кефир является одним из самых полезных продуктов для тех, кто страдает от проблем с пищеварением и запоров, написала в своем Instagram врач-онколог и проктолог Елена Смирнова, пишет u-news.com.ua.

Она назвала пять причин, почему кефир должен быть включен в рацион:

Кефир стимулирует пищеварение; быстро всасывается и помогает усвоению другой пищи.

Улучшает микрофлору кишечника.

Содержит молочнокислые бактерии и дрожжи-пробиотики.

Устраняет запоры, снижает риск воспалительных заболеваний кишечника, рака и геморроя.

Кефир — прекрасный источник кальция и белка.

Содержит множество витаминов (А, РР, бета-каротин, С, Н, восемь витаминов группы B), а также минералы: магний, натрий, фосфор, серу, железо, цинк, йод, селен, марганец, хром, фтор.

"Кефир можно спокойно пить перед сном, если у вас нет склонности к отекам (в таком случае его лучше употреблять в течение дня). В ночное время же лучше усвоится кальций. Кроме того, кефир содержит аминокислоту триптофан, которая хорошо влияет на нервную систему и помогает легче заснуть", — сообщила Елена Смирнова.

Она добавила, что кефир полезен далеко не всем. Продукт нужно исключить при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью и панкреатите. При отравлениях и желудочно-кишечных инфекция кефир тоже противопоказан, подытожила врач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».