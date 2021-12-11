Мнение: Действия власти только озлобляют людей, которые вовсе не смирились 9 11.12.2021, 11:10

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Белорусы ждут «окна возможностей».

Белорусские власти заявляют, что ситуация в стране «стабилизировалась». Тем не менее сопротивление режиму Лукашенко продолжаются, пишет собкор российской «Независимой газеты» в Беларуси Антон Ходасевич.

Напомним, что после президентских выборов в прошлом году на протесты в Беларуси вышло не меньше миллиона человек по всей стране. Только в Минске в пиковые моменты количество протестующих достигало 400 тысяч. Акции проходили и в других городах страны.

Не так давно Лукашенко сам признавался, что очередных протестов он ждет во время проведения «референдума» по проекту Конституции.

Тезис о том, что власти не верят в свою победу, подтверждают и продолжающиеся массовые репрессии. Например, на этой неделе силовики пришли к женщине, которая в прошлом году зажгла свечу в память о Романе Бондаренко и поставила ее на окно.

На белорусских предприятиях идут увольнения «по спискам КГБ», об этом местным журналистам на условиях анонимности рассказывают сами уволенные. По их информации, есть указание к Новому году полностью избавиться от всех несогласных.

Впрочем, как отмечают эксперты, задача эта крайне сложная и практически нерешаемая. Уволенные люди никуда не деваются, уехать из страны могут не все. Действия власти только озлобляют людей, которые вовсе не смирились, а просто остановлены штыками Лукашенко и ждут «окна возможностей». И власти это понимают.

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