Агрессивная толпа мигрантов пошла на штурм польской границы под Черемхой 5 11.12.2021, 11:39

6,996

За сутки польские пограничники отбили 41 попытку прорыва со стороны Беларуси.

За последние сутки польские пограничники зафиксировали 41 попытку незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

На участке, охраняемом пограничным постом в поселке Черемха, агрессивная группа из 28 иностранцев силой штурмовала границу.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

W piątek 10.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało przekroczyć 41 osób #FunkcjonariuszeSG wydali 10 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.



Na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze grupa 28 cudzoziemców siłowo forsowała granicę.#NaStraży pic.twitter.com/oShLdtS3gh — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 11, 2021

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».