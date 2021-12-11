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Агрессивная толпа мигрантов пошла на штурм польской границы под Черемхой

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  • 11.12.2021, 11:39
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Агрессивная толпа мигрантов пошла на штурм польской границы под Черемхой

За сутки польские пограничники отбили 41 попытку прорыва со стороны Беларуси.

За последние сутки польские пограничники зафиксировали 41 попытку незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

На участке, охраняемом пограничным постом в поселке Черемха, агрессивная группа из 28 иностранцев силой штурмовала границу.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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