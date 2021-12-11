Муки в Беларуси осталось «на три дня»?9
- 11.12.2021, 13:31
- 14,146
Из страны запретили вывозить муку не только белорусского производства, но и иностранного.
Лукашенковское «правительство» запретило вывоз пшеничной муки из Беларуси, сообщает «Наша Нива».
Постановление Совета министров №709 запрещает вывоз за пределы страны муки из мягкой пшеницы и спельты. При этом нельзя вывозить не только муку белорусского производства, но и иностранного.
При чем запрет действует и для стран-членов ЕАЭС. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать в течение трех месяцев.
Напомним, запрет на вывоз пшеничной муки и гречки ранее вводили в июле текущего года. Он действовала до октября.