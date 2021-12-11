В Молдову не пустили российского пропагандиста с чемоданом книг 15 11.12.2021, 12:26

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Неудавшаяся поездка была связана с «выборами» в Приднестровье.

Кремлевского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Об этом пишет издание Guilhall.

«Российского ученого, политолога Наталью Алексеевну Нарочницкую, которая летела в Молдову, миграционные власти этой страны де-факто депортировали. Без объяснения причин ее отвели в тот же самолет, которым она прилетела», – написала Захарова.

Нарочницкая ответила, что она эксперт-международник, «планирует выступление на круглых столах».

«С собой у меня был чемодан книг по международной тематике. У них грядут выборы лидера Приднестровья. Но я ведь не министр и не чиновник, и от того, что такие, как я посмотрят на выборы – от этого признания Приднестровью не прибудет», – оправдалась Нарочницкая.

Пограничница заполнила форму, в которой было указано, что Нарочницкая не смогла подтвердить законную цель поездки.

Наталья Нарочницкая является рупором традиционных кремлевских нарративов о «загнивающем Западе», не брезговала она и околофашистскими заявлениями об особенном русском народе, с которым «все должны считаться».

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