Зеленский о перевороте с участием Ахметова: О таких вещах нельзя говорить 13 11.12.2021, 12:50

2,488

Президент Украины заявил, что у лиц, планировавших переворот, планы не изменились.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу "1+1" заявил, что не готов обнародовать детали о государственном перевороте, который якобы планировали на начало декабря, сообщает gordonua.com.

"Я не готов об этом говорить. О таких вещах нельзя говорить", – сказал Зеленский в ответ на вопрос о новостях относительно переворота.

Зеленский высказал мнение, что у лиц, якобы планировавших переворот, "глобально планы не изменились".

"Я думаю, что некоторые люди получили коммуникации со стороны и наших стратегических партнеров. Отдельные имели диалоги, получили определенные сигналы", – добавил он.

Журналистка Наталья Мосейчук напомнила, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 1 декабря в кулуарах парламента заявил, что через несколько недель Служба безопасности Украины обнародует новую информацию о возможном госперевороте в Украине. Однако информация так и не была опубликована.

Президент сказал, что Арахамия "имеет очень четкую информацию, которую слышал лично", свидетельствующую о том, что "люди обсуждают, как они меняют свои планы".

Контекст:

Зеленский о возможной подготовке госпереворота объявил 26 ноября в ходе пресс-марафона, который транслировался в прямом эфире. Зеленский говорил, что планы организовать госпереворот являются "подставой бизнесмена Рината Ахметова».

"Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – заявил президент.

Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул он.

СБУ 29 ноября объявила об открытии уголовного производства о "подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти". Деталей о нем не сообщали.

Доказательств подготовки переворота за это время власти Украины не обнародовали, но экс-глава МВД Арсен Аваков сообщил, что после слов Зеленского за два часа акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали.

Заместитель Арахамии во фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что госпереворот не состоялся в связи с тем, что глава государства "сыграл на опережение". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает: заявление Зеленского, что он владеет информацией о готовящемся госперевороте, позволило предотвратить его.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».