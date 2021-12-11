Путин испугался «превращения» России в Московию 12 11.12.2021, 12:57

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Появилось видео полемики главы Кремля с режиссером Александром Сокуровым.

Президент РФ Владимир Путин вступил в полемику с режиссером Александром Сокуровым, который 9 декабря во время заседания Совета по правам человека предложил «отпустить всех», кто больше не хочет продолжать жить в составе России.

Об этом сообщает издание Meduza.

После заседания Сокуров рассказал, что у него «произошел серьезный конфликт с президентом», и отказался от комментариев. Полная видеозапись заседания в двух частях опубликована на сайте Кремля.

Сокуров, выступая на встрече по видеосвязи из Петербурга, затронул сразу несколько тем. Среди прочего он указал на то, что Россия проводит «очень сложную» внешнюю политику, которая «кажется очень дорогой для такой небогатой страны». «Все же у нас на довольствии в нашем полку и Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия. Насколько я понимаю, надо помогать Сирии, надо помогать большим дотационным южным регионам», — сказал режиссер.

Сокуров назвал большой «политической, культурной, экономической и эмоциональной» проблемой то, что происходит на Северном Кавказе. «Кавказ становится мононациональным. Вся власть в руках коренных людей», — заявил режиссер. Он сказал, что в республиках «все больше» не любят русских и «хотят расстаться» с ними.

«Давайте посмотрим, что происходит с российской государственностью, с нашей конструкцией государства, — сказал Сокуров в конце своего 15-минутного выступления. — Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем удачи всем… падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью. А нашей армии пожелаем крепости и сил. Вот, простите, что я так долго и так страстно, слишком страстно говорил. Извините».

Путин в ответ назвал слова Сокурова «набором проблем и страхов» и попросил его думать, прежде чем выступать публично.

«Что касается того, что мы кормим кого-то, — не кормим, распустить — не распустить. Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия, которая создавалась, как многонациональная и как многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну в НАТО так хотят сделать» — сказал Путин.

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