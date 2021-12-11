В минском ОСВОДе прошли массовые увольнения спасателей 5 11.12.2021, 12:59

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Фото: tut.by

Кто теперь будет спасать утопающих?

Уже более 1,5 лет минский ОСВОД возглавляет бывший сотрудник МЧС Дмитрий Стаселько. Как рассказал подписчик телеграм-канала «Беларусь головного мозга», сразу после его назначения летом 2020 года в организации установились новые порядки. Сначала он привел в руководство бывших коллег, а затем уволил по списку всех «неблагонадежных». Даже сотрудники с большим опытом работы крепкому хозяйственнику оказались не нужны.

— После совещания (собирает всех начальников станций и постов в начале сезона) стало все ясно. На собрании Стаселько сказал прямо: Мне работники не нужны, мне нужны единомышленники! А сейчас просит денег, чтобы кормить свою ябатьковскую банду. Как он говорил в августе 20-го, после ареста ОСВОДовцев в верхах стоит вопрос, а нужен ли вообще ОСВОД и не реорганизовать ли его, — пишет читатель, который оказался в числе уволенных «неблагонадежных» сотрудников.

— На что ОСВОД вообще тратит деньги? В РБ какое-то невообразимо высокое количество утонувших каждый год, в разы выше, чем в европейских странах. Лучше бы не обязательные коньки в школе вводили, а обязательное плавание. Очевидно, что организация захвачена хунтой, как и Красный крест, — уверен бывший сотрудник.

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