Егор Шарангович забросил свою четвертую шайбу в сезоне НХЛ 1 11.12.2021, 13:10

В игре против «Нэшвилла» форвард-белорус провел на льду 17 минут и отметился четырьмя бросками.

Белорусский нападающий Егор Шарангович может занести себе в актив очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. Но его команда «Нью-Джерси» проиграла «Нэшвиллу» — 2:3, сообщает zerkalo.io.

Наш форвард провел на льду 17 минут и четыре секунды и отметился четырьмя бросками. Один из них и стал голевым. Это случилось за 65 секунд до конца третьего периода. Партнер заметил Шаранговича, перевел шайбу на другой фланг, и белорус «ван-таймером» завершил атаку. Однако отыграться «Нью-Джерси» уже не успел.

Нынешний сезон в сильнейшей лиге мира пока складывается для 23-летнего Шаранговича не столь успешно, как предыдущий. На счету Егора 9 (4+5) очков после 22 матчей. В прошлом сезоне было 30 (16+14) очков после 54 игр.

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