«Коммерсантъ»: Лукашенко выдал себя с головой 8 11.12.2021, 13:30

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Безумный диктатор проговорился на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Спецкор российского «Коммерсанта» Андрей Колесников написал о том, что многие не заметили в выступлении правителя Беларуси на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

— На заседании Высшего Евразийского экономического совета основополагающим стало как всегда выступление Александра Лукашенко, который, не стал скрывать от коллег, что все их беды, в том числе и беды его страны, идут от соседства с Россией, — пишет Андрей Колесников.

Приведем несколько фрагментов публикации, в которой правителю Беларуси уделяется немало внимания.

На что многие не обратили внимание

— Александра Лукашенко тяготит формат видеоконференции (в отличие, кажется, от его коллеги Владимира Путина, который, судя по всему, находит в нем все больше и больше плюсов), и он рассказал, как надеется, что «это будет последний год, когда мы общаемся с вами по телевизору».

Александр Лукашенко тем самым, без сомнения, выдал себя с головой, и странно, что больше никто не обратил на это внимания. А он ведь открыто подтвердил, что у него и в мыслях нет расставаться со статусом правителя республики, позволяющим ему и дальше встречаться с коллегами.

Кого Лукашенко обвинил во всех белорусских бедах

— То, что происходит в Беларуси, вы знаете, — продолжил Александр Лукашенко. — Это входит, к сожалению, в первый вопрос мировой новостной повестки, нас это не радует...

Говорил он об этом, конечно, не без гордости. Коллективному Западу, по его словам, «нужны поводы для давления на нашу братскую Россию». Вот Беларусь и стала жертвой этого давления.

И это была новая трактовка происходящих в республике процессов. Беда пришла откуда не ждали. То есть ждали, что Россию обвинит как всегда коллективный Запад, а обвинил ее во всех белорусских бедах Лукашенко.

О ситуации на белорусско-польской границе

— И история с беженцами, благодаря которой Беларусь стала первым номером в мировой повестке (но уже нет), — это тоже, значит, Александр Лукашенко ни при чем. А Владимир Путин как раз и виноват.

Но главное, что Беларусь готова принять вызов и по-братски закрыть собой Россию.

Кто-то скажет: ну надо же Александру Лукашенко так вывернуть наизнанку! А я скажу так: да обычное дело.

— Вот очередной повод нашли: беженцы! — беззаботно продолжал Александр Лукашенко. — Знаете, что не мы породили эту проблему и не вы, бывшие республики Советского Союза... Мы пока в разной степени подвержены этому давлению...

Хотя он-то хотел бы, чтобы за его поведение отдувались все, а не только господин Путин.

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