«Пурга» заметает Грецию

«Пурга» заметает Грецию4
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 11.12.2021, 13:34
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И задул в Кремле вентилятор…
Весело начались выходные. С утра смешные новости. В Москве мороз, ясное небо, Солнце. Из Кремля решили, что не хватает «пурги» - включили Пескова.
И задул вентилятор… «В Кремле выразили беспокойство по поводу концентрации войск НАТО в Греции».
Вы что, Дмитрий? У Греции границы с Россией нет. Посмотрите карту. Она далеко. К тому же она член НАТО с 1952 года – скоро 70 лет.
Может, все дело в недвижимости и счетах каких-то российских начальников в Греции? Боитесь, что НАТОвские «сапоги» придут и займут, принадлежащие вам гостиницы? НАТОвские солдаты будут плескаться в ваших бассейнах, пить вино из ваших погребов? Конфисковывать ваши деньги в банках и плавать на ваших яхтах?
Если так, беспокойство Кремля понятно. Тогда надо отводить войска от Украины и перебрасывать к греческим берегам. Оттуда «исходит угроза миру».
Телеграм-канал «Серпом По»