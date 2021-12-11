«Увидев, что я купил себе зимнюю куртку, хозяйка решила поднять цену аренды» 1 11.12.2021, 13:47

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Истории белорусов о переезде в Минск.

Издание realt.by попросило своих читателей из регионов рассказать о их переезде в Минск и поделиться воспоминаниями о трудностях и самых интересных моментах.

«Первые три месяца в столичной жизни мне нравилось все»

Анна, которая живет в Минске уже восемь лет, рассказала, какие приключения пережила за это время:

— Мне 25, и я переехала в Минск в 2013 году. Мне говорили, что будет весело, и я, как честный человек, все еще верю, что меня не обманули. Сейчас декабрь 2021 года, и за восемь лет в пределах Минска я переехала 20 раз. Скажу честно, к 20-му переезду надежда на «весело» начала медленно угасать, но я не сдаюсь. Так вот, поздравьте меня, сейчас я живу на юбилейной 20-й квартире в столице. Хотелось бы, чтобы на этом месте город выдал мне какой-то супер-приз, но пока этого не произошло, поэтому одна надежда на вас.

В детстве я мечтала жить в Рио-де-Жанейро, но в Могилеве говорили, что это вымышленный город из бразильского сериала, поэтому к 16 пришлось согласиться на Минск. Бонусом в Минске был факультет журналистики, на который я как раз собиралась поступать. Поскольку деваться из Могилева мне куда-то надо было, а Рио-де-Жанейро был далеко, то, сопоставив немногочисленные «за» и «против», я оказалась в прекрасной белорусской столице.

При переезде в Минск все получилось ровным счетом не так, как я задумывала. У меня был четкий план и я его придерживалась, но недолго и не очень усердно. Потом и на веки вечные в моей жизни появилась импровизация, которая помогла мне сберечь нервные клетки и сохранила мое драгоценное личное время от планирования.

В 2013 году университет, в который я поступила, отнесся ко мне с уважением и выдал койко-место в общежитии на Петровщине. Я в свои 17 лет, как сильная, гордая, независимая, но не сильно умная женщина, от общежития отказалась. Потому что в мечтах моих детских было Рио-де-Жанейро как минимум. Через неделю поисков квартиры за честно выделенные мамой на жизнь $ 100 мы с подружкой, сложив финансы и решив устроиться на работу, заселились в квартиру на Асаналиева за 270 американских валют. Так Минск в первый раз рассказал мне: то, чего я хочу, и то, что у меня будет, — это как Рио-де-Жанейро и Асаналиева. Ну то есть, даже не близко.

Поступив в институт журналистики на бюджетное отделение и отказавшись от общежития, я пошла работать в круглосуточный кафетерий официанткой, потому что за квартиру и жизнь надо было платить, чтобы продолжать обучение в институте журналистики. Так я узнала, как сложно будет жить жизнь человеку, у которого отсутствуют любые логические и причинно-следственные связи.

Первые три месяца мне нравилось в моей столичной жизни все. Я работала в кафетерии на площади Победы, получала 100 долларов в месяц на своей серьезной работе, 650 тысяч неденоминированных рублей стипендии и 100 маминых долларов на квартиру на Асаналиева. Ровно три месяца я порядочно записывала свои расходы на листик. Еще записывала, сколько денег (!) мне надо откладывать в месяц, чтобы купить себе квартиру, сколько на это понадобится лет и сколько чаевых мне должны давать в день. По моим подсчетам, к 25 квартира должна была быть у меня.

Сейчас мне 25, и я близка к своей цели настолько, насколько была близка к ней восемь лет назад. Ноль рублей, ноль долларов и ноль ценных бумаг — вот столько у меня получилось собрать за жизнь в столице. И 20 переездов в разные квартиры и комнаты в разных районах Минска при разных предлагаемых обстоятельствах.

В среднем за месяц я платила 200 долларов за жилье в столице. В роскошные времена, близкие к грезам о Рио-Де-Жанейро, я снимала вип-люкс-апартаменты за 350 долларов (самая дорогая квартира, которая была мне доступна за всю мою роскошную жизнь). В не самые роскошные — классические комнаты с ковром, полом из рыжего цвета досок и стиркой в хозяйской машинке по расписанию в опасном для жизни районе Минска за 90 долларов (самая дешевая квартира, которую была мне доступна за всю мою роскошную жизнь). Диапазон цен колебался от квартиры к квартире, как и жизненные обстоятельства вместе с моей неокрепшей нервной системой. Сейчас мы имеем примерно 19,2 тысячи долларов, не накопленных на квартиру, а заплаченных за аренду жилья в столице.

Только подумайте, всего лишь 19,2 тысячи за уникальную возможность написать историю про 20 переездов и суперспособность вообще не нервничать в критических обстоятельствах. Я могу собрать все свои вещи за 10 минут, за 10 минут найти новую квартиру, в состоянии абсолютного дзена переехать в нее и рассказать про свой 21-й переезд, если вдруг возникнет такая необходимость.

Я не собираюсь останавливаться на достигнутом, поэтому, чтобы укрепить свою арендную историю, планирую задержаться в Минске еще на неопределенный срок. Надеюсь, что будет весело.

«Увидев, что я купил себе зимнюю куртку, хозяйка решила поднять цену аренды»

Еще один наш участник — Владислав — вспомнил, где жил и работал, переехав в Минск сразу после школы:

— Я из Островца. В Минск переехал, закончив школу и поступив в университет. Мне всегда нравился этот город: даже в детстве поездки в столицу казались праздником.

Места в общежитии для меня не нашлось, поэтому я снял комнату. В соседней жила хозяйка квартиры, которую очень интересовали мои траты. Например, однажды я пришел из магазина, а она спросила, почему я хожу в тот магазин, который ближе, а не в тот, где дешевле продукты. Однажды готовился к занятиям до ночи и забыл выключить в комнате свет. Утром она сказала, что теперь я буду платить за комнату больше. И даже моя новая зимняя куртка была основанием поднять цену. Соседям я должен был представляться не своим именем и говорить, что я родственник. Меня хватило на три месяца. Я экстренно съехал — это было своеобразным подарком хозяйке к Новому году.

Потом был год на съемных квартирах, потом — в старом общежитии, которое нуждалось в срочном ремонте. Затем за успехи в учебе я заселился в самое лучшее общежитие вуза, где и жил, пока не получил диплом.

Сейчас снова живу в съемной квартире и думаю о своем жилье. Нынешняя хозяйка говорит, что при мне квартира стала даже чище, чем была.

Переехав в Минск, я много подрабатывал. В студенческое время помогал в организации бизнес-конференций, пока не грянула пандемия. На третьем курсе начал работать по своей специальности бизнес-аналитиком в ИТ-компании (помогал повышать эффективность за счет автоматизации процессов). У меня были разные заказчики, я много ездил по Минску, открывал для себя новые улицы и районы. Я и теперь замечаю за собой, что, побыв определенное время в одном районе, думаю о переезде в другой.

У Минска есть недостаток: после 22.00 здесь обычно ничего не работает. Если ты куда-то не успел, придется ждать следующий день.

Но, конечно, плюсов в городе куда больше. Мне очень нравится отсутствие пробок, благодаря чему можно планировать свое время. Люблю город за то, что весной и летом он становится особенно прекрасным, живым и драйвовым.

«Самым травматичным опытом стали постельные клопы»

Третья история — от Марии:

— Я родилась в Могилеве. Когда заканчивала школу, многие одноклассники хотели в Минск и только в Минск. А мне было интересно просто что-то новое, так что я поехала учиться в Полоцкий госуниверситет. Три с половиной года изучала рекламу и журналистику, работала в местных медиа. На четвертом курсе нужно было найти себе распределение — и я поняла, что для меня работы в Полоцке и Новополоцке нет.

Несколько месяцев подряд я практически ежедневно просматривала вакансии, отправляла резюме, писала сопроводительные письма. Случилось невероятное: меня, человека с неоконченным высшим и практически без опыта работы, пригласила на работу крупная минская компания. Времени на переезд — 10 дней.

Я быстро нашла жилье на первое время — приютила школьная подруга. Собрала один чемодан, взяла перьевую подушку и в начале февраля 2018 года оказалась в Минске.

Первые месяцы я работала, ела и спала. Иногда было время на книги и сериалы, а ведь еще нужно было писать диплом, чтобы все-таки закончить университет. Все успевала и, в принципе, была счастлива изучать город, работать в крупной компании и заводить новые знакомства.

Сменялись квартиры. Я снимала комнату у добрейшей пенсионерки, которая, увидев, как я устаю, предложила готовить для меня ужин каждый день. Жила в невероятно дешевой двушке в Веснянке, где обои пришлось подклеивать скотчем, а кухня была пострашнее общажной. Самым травматичным опытом стали постельные клопы. И завелись они не абы-где, а в хорошо отремонтированной квартире в новостройке. Совет тем, кто не сталкивался с этими чудищами: как только увидите хоть одного, бегите! В борьбе с клопами практически все средства бессильны, а кусают они беспощадно.

Сейчас я уже поменяла работу, нашла для себя максимально комфортную и уютную однушку в кирпичной пятиэтажке. Наслаждаюсь парком неподалеку, трамваями, небольшим рынком, где всегда есть свежие овощи и фрукты.

Люблю Минск за то, что он всегда попадает под мое настроение — ну или я под его. А уж если выиграю курсы, то обязательно выучусь интернет-маркетингу или дизайну.

«Жить впятером в трехкомнатной квартире было очень некомфортно»

Читательница Ольга рассказала о своем непростом опыте переезда:

— После окончания школы передо мной встал тяжелый выбор: кем же я хочу стать? Родители, как взрослые, мудрые люди, не навязывали конкретный выбор и дали мне полную свободу действий, вот только легче мне не стало. Нужно было принимать решение, взвесив все за и против.

Жизнь привела меня в ветеринарную академию. Учеба была интересной и бурной, вот только ярким светом в моем будущем горела надпись «КОЛХОЗ». С этим мириться не хотелось и всеми силами пришлось бороться за место под солнцем. Пришлось пройти через многое: например, на распределении прямо передо мной забрали последнее место в Минск. Я распределилась в свой родной город Глубокое, который находится в Витебской области.

Головной офис моей организации при этом находился в Минске. Приехав устраиваться в отдел кадров, первое, что я спросила, есть ли возможность остаться работать в главном офисе. И, о чудо, я слышу долгожданное «да». Не знаю, везение это или воля случая.

Кажется, что заветная мечта сбывается — большой город, перспективы! Но проблемы и сложности скапливались надо мной снежным комом. Пришло осознание, что нужно жилье, деньги на первое время. Но и тут мне повезло. Старшая сестра предложила пожить у нее, а родители помогли финансово.

Время шло, но проще не становилось. С сестрой произошел конфликт поколений, и стало понятно, что нужно переезжать. Работа не приносила достаточного дохода, чтобы снять отдельное жилье, у родителей просить денег стало стыдно, ведь в 24 года висеть на их шее неправильно. На помощь пришли школьные подруги, которые жили в Минске. Они позвали жить вместе. Вот только складывалось ощущение, что я и не съезжала из университетского общежития: в трехкомнатной квартире проживать впятером было крайне некомфортно. Но делать нечего, зарплата не позволяла снять отдельную квартиру.

И это не единственная проблема. Как оказалось, жить в большом городе очень сложно. Чего стоит один общественный транспорт! Не перечесть случаев, когда я уезжала в другую сторону, терялась и просто не понимала, где нахожусь и как доехать домой. Сейчас с этим гораздо проще, но в неловкие ситуации все равно встреваю.

Первое время практически никуда из дома я не выходила, но новые друзья и знакомые исправили эту ситуацию. За полтора года проживания в Минске мы вместе посетили немало выставок, спортивных мероприятий, концертов и гастрофестивалей. Я уверена, что это только начало. Сейчас мне 25 лет, и пришло полное осознание того, что в свои 17 лет я ошиблась с выбором профессии и нужно что-то менять, стремиться к чему-то большему. Этот конкурс — возможность попробовать себя в новой сфере. Кто знает, может быть, я следующий Билл Гейтс!