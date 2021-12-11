Дмитрий Гордон: Россия ведет себя как рэкетир из 90-х 1 11.12.2021, 13:59

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Открытое вторжение в Украину может стать политическим самоубийством для Путина.

Сценарий возможного военного вторжения России на Украину был подброшен в СМИ для устрашения Запада и Украины, считает украинский журналист Дмитрий Гордон. Подобная операция, по его мнению, была бы невыгодна обеим сторонам, а вот нагнетание ситуации принесло определенные плоды.

– Официальные сообщения не дают ответов практически ни на какие вопросы. О чем говорили Байден и Путин останется между Байденом, Путиным и членами их команд, – сказал Дмитрий Гордон в эфире «Эха Москвы».

– Говорить о том, что должно было состояться вторжение российских войск в Украину, мне кажется неправильным. По всем данным разведки, особых скоплений российских войск и техники на границах с Украиной не обнаружено.

Естественно, российская армия находится в постоянной боевой готовности, чтобы в случае чего пересечь российско-украинскую границу. Но надо понимать, что Путин – не сумасшедший, Путин – не самоубийца, и он прекрасно отдает себе отчет, какие минусы он получит.

Это не будет уже 2014 год, не будет безволия, нерешительности и отсутствия сил и средств. Ситуация изменилась, и украинская армия готова стрелять на поражение в случае нарушения государственной границы. Путин это все прекрасно понимает. Дальше он, конечно, понимает все финансовые риски, санкции и так далее.

Мне кажется, что нагнетание ситуации в данном случае выгодно было и России, и в какой-то степени и Соединенным Штатам. Россия повысила ставки и извлекла свою выгоду, выторговала необходимые преференции. Соединенные Штаты, Байден показал себя миротворцем на внутреннем рынке, в частности. Думаю, что ничего особенно серьезного не планировалось.

О каких выгодах для России идет речь? По мнению Дмитрия Гордона, это, прежде всего, гарантии, что «Северный поток-2» будет работать, а в довесок отсутствие санкций, которые могли бы быть приняты, но не появились.

– Россия вообще ведет себя как рэкетир из 90-х: создает проблемы, чтобы потом за деньги их решать. Это излюбленная тактика Путина. Он уличный пацан. Он привык так работать с западными партнерами, как он говорит. А западные партнеры «хавают» и идут навстречу Путину.

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