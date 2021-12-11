Медики выяснили новый факт об иммунитете от коронавируса 1 11.12.2021, 14:16

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Стало известно, где в организме происходит решающая «битва».

Группа экспертов из Университета Ньюкасла выяснила, что иммунитет начинает борьбу с коронавирусом именно в носу, так как именно он представляет для инфекции лучшую возможность для «входа» в организм.

Об этом сообщает издание Nature.

По словам экспертов, клетки в носу очень уязвимы для различных инфекций, в том числе и для коронавируса. После заражения они накапливают больше количество вирусного материала, а потому распространяют его посредством чихания.

Как рассказал доктор Кристофер Дункан, возглавлявший исследование, результаты могут помочь лечить коронавирус на ранних стадиях заболевания. Так, исход «битвы в носу» предопределяет, как болезнь будет протекать у пациента.

По словам Дункана, иммунная реакция на коронавирус в носу более сильная, чем на другие респираторные инфекции.

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