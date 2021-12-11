Побег в Украину: как легально уехать из тоталитарного государства на автомобиле 1 11.12.2021, 14:26

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Нет «забора» без лазейки.

Эпидемия коронавируса, всячески отрицаемая Лукашенко, стала поводом для ограничения прав белорусов и фактического введения выездной визы. Теперь, что бы уехать из Беларуси придется пойти на массу ухищрений.

О способах побега из «лукашенковского рая» рассказывает интернет-газета BOLKUNETS.org.

Любое тоталитарное государство, независимо от его формы правления направлено на максимальное ограничение прав своих граждан. Идеалом тоталитаризма является казарма или барак, в котором каждый гражданин находится под строгим учетом и контролем, где перемещение человека должно происходить только с согласия начальника и желательно строевым шагом. Именно к этому идеалу стремятся тираны и тоталитарные секты охранителей, используя любые подвернувшиеся под руку поводы для введения новых ограничений.

Не стала исключением и Беларусь, с пока еще несменяемым Лукашенко. Под благовидным предлогом борьбы с эпидемией коронавируса, которую Лукашенко отрицал и предлагал лечить COVID-19 водкой, белорусам запретили покидать собственную страну через автомобильные пункты пропуска, оставив доступным только аэропорт Минска. Исключение оставили только для граждан, выезжающих из РБ в связи с уходом за тяжелобольным родственником, смертью родственника, получением медицинской помощи, ради работы и для получения образования, полный список указан здесь.

Україна рiдна маты

Мотивы пересечения границы через автомобильный пункт пропуска могут быть разными, от поездки на лыжи в Карпаты, до банального бегства. В таких условиях планировать отъезд из Беларуси оказалось очень сложно. Но на помощь белорусам, уставшим от бюрократической тирании и ограничений, пришли украинцы.

Читатель может спросить, а как же «братья» россияне или европейские товарищи, которые сочувствуют угнетаемым белорусам? Увы, наши западные и восточные соседи также оказались бессильны перед бюрократией. Правила въезда в РФ на авто, аналогичны белорусским, да и бежать в Россию абсолютно нелогично. Въезд в Шенгенскую зону на автомобиле требует упомянутых выше оснований, что в целом проблематично.

Поэтому для автомобильной поездки из Беларуси на отдых остается только соседняя Украина, с которой пока нет визового режима.

Официальный Киев решил соблюсти баланс между интересами украинцев и сторожевыми рефлексами охранителей, оставив открытым свою границу для всех, кроме явных украинофобов. Ныне граница Украины доступна для пересечения иностранцами, при соблюдении ряда условий, да и украинцы могут покидать свою страну без ограничений.

Основным требованием при въезде в Украину является соблюдение самоизоляции в течении 10 дней. Отсчет карантина начинается через 72 часа после пересечения границы, под контролем приложения «Дій Вдома», которое необходимо установить на свой смартфон. Но и здесь есть нюанс, самоизоляцию можно не соблюдать, если белорус транзитом проезжает через территорию страны в течение 48 часов. Что должно быть подтверждено документально, например авиабилетом. Также обязательно необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не менее чем за 72 час до въезда страну. Коронавирусных ограничений можно было бы избежать, имея на руках сертификат о вакцинации, но, к сожалению, Украина не признает белорусские сертификаты о вакцинации российскими и китайскими вакцинами. Поэтому сертификат, выданный в Беларуси, здесь не поможет.

Если вы не желаете показывать пограничникам билет и не планируете возвращаться домой через Украину, то у вас есть 72 часа на пересечение границы, в течении которых вы должны были бы добраться до места самоизоляции и уведомить об этом приложение «Вдома».

В случае отдыха в Украине, белорус по прибытии к месту отдыха может сдать ПЦР тест и загрузить его результат в приложение «Вдома». В случае отрицательного результата теста карантин автоматически прекращается и вы свободны.

Нет забора без лазейки

Открытая украинская граница для белорусов это хорошо, но до нее еще надо добраться, пройдя через границу лукашенковскую.

Выше мы писали о фактически введенной выездной визе для белорусов, теперь мы подробно расскажем, как ее обойти, описав лазейки ней.

Лечение представляется самым удобным основанием для пересечения белорусской границы. В теории, для пересечения границы по такому основанию достаточно предъявить копии документов принимающей медицинской организации в Украине. Однако поведение пограничников зависит от смены и инструкций начальства, которые предсказать невозможно. Даже на вполне законную копию пограничник может подвергнуть сомнению, заявив о ее подделке. Поэтому туристические агентства, наживающиеся на коронавирусных ограничениях, рекомендуют предъявлять на белорусской границе приглашение, заверенное нотариусом в Украине. С введением таких ограничений, количество фирм, занимающихся штамповкой приглашений для белорусов, выросло как грибы. Читатель легко может найти их в поисковике. Средняя стоимость нотариально заверенного приглашения составляет 200 белорусских рублей.

В случае с приглашением на работу алгоритм действий похож на вышеуказанный: приглашение также лучше нотариально заверить во избежание проблем на границе. Но здесь все может оказаться проще, если у вас есть знакомый индивидуальный предприниматель в Украине, который вышлет вам приглашение по трудоустройству от своего имени. В данном случае придется заплатить не более 130 рублей за нотариальное заверение и доставку приглашения.

Пожалуй, это основные способы более-менее законного пересечения границы Беларуси в текущее время. Приглашение на учебу или по уходу за тяжелобольным родственником мы рассматривать не будем в силу их экзотичности и сложности реализации.

А как же Шенген?

Автомобильное путешествие в Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, к сожалению, не является исключением из вышеупомянутых правил. Лукашенковские пограничники потребуют от вас те же самые основания, что нужны для поездки в Украину. Достать их будет значительно тяжелее и дороже, чем в случае с Украиной. Въезд во все сопредельные страны Шенгена, кроме Эстонии, свободный. Въезд в Эстонию на автомобильном пункте пропуска невозможен без оснований, которые скопированы с российских. Поэтому если вы планируете посетить страны Шенгена, то об автомобиле лучше забыть.

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