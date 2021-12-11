Мастер Таро: Судьба сыграет злую шутку с Лукашенко 4 11.12.2021, 14:47

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Правление диктатора закончится тем, что он будет убегать.

Пока одни читают прогнозы политологов, другие смотрят расклады таро. Гадание на политику внезапно стало популярным — видео собирают десятки тысяч просмотров. Тарологи предсказывают судьбу Бабарико, итоги референдума и карьеру Прокопьева, пишет «Наша Нива».

Среди раскрученных карточных блогеров — канал «Рамир Таро». Ведет его парень из Киева. Рамир увлекся таро еще в школе. Свой ютуб начинал с общих прогнозов для людей по знаку зодиака. А год назад переключился на политическое гадание — понял, что это собирает куда больше просмотров.

С помощью карт мужчина ищет ответы по ситуации в России, Украине, но чаще по Беларуси. Например, будет ли интеграция. Карты говорят, что нет: объединение останется на уровне разговоров, так как у кого-то из подписантов дорожных программ (скорее, у Путина) случатся резкие перемены.

Среди последних популярных видео — о референдуме. Рамир нагадал, что он состоится в начале следующего года и большинство людей не пойдет голосовать. Хотя карты советуют действовать.

«Во главе будет стоять женщина, которая уже видит результат. Королева кубков», — объясняет он» Видимо, Ермошина отложит выход на пенсию.

По прогрозу таролога, порча бюллетеней на результаты не повлияет.

«Будет раздосадованность, чувство обманутости. Но результат будет в жесткой реакции из-за рубежа», — уверяет парень.

Делал он расклад и на уход Лукашенко. Говорит, предшествовать этому будет масштабный законопроект, о котором в скором времени объявят. Но он сыграет злую шутку с Лукашенко.

Эпоха Лукашенко закончится тем, что он будет убегать, когда ситуация станет критической (о том, что время настало, ему сообщат шпионы). Так видят карты.

Еще одна предсказательница из Украины — экстрасенс Анна Ефремова. «Десятки моих пророчеств, касающихся разных стран мира, сбылись на ваших глазах!» — уверяет женщина подписчиков. Она когда-то участвовала в битве экстрасенсов на телеканале СТБ.

Гадает Анна на разные темы — когда исчезнет коронавирус, будет ли война между Россией и Украиной. Ну и о причинах развода селебрити.

Но в топе выпуски о политике. Год назад экстрасенс предсказывала, что сменить власть в Беларуси можно только силой. А на 2021 год ее карты показали, что Лукашенко будет удерживать свой пост любыми методами.

Таролог Юнона свой канал запустила исключительно для политических раскладов 10 месяцев назад. Сама она из Беларуси. Помимо прогнозов ситуации, женщина смотрит судьбу политиков.

Станет ли Бабарико следующим президентом? Карты показали, что Бабарико выберет вернуться к семье, откупиться, чтобы выйти из тюрьмы и больше не участвовать в избирательной гонке, потому что время упущено.

В одном из выпусков женщина прогнозировала судьбу Беларуси на следующие два года. Нагадала, что скоро внешние силы дадут стране шанс. И народ добьется справедливости и найдет выход.

«Путин — это маг, который помогает удерживать власть», — считывает карты Юнона. Но, говорит, ничего у него не получится.

Ее расклады говорят, что ресторатор Вадим Прокопьев в ближайшие пять лет может стать мэром Минска, а на референдуме будет тот результат, которого хочет Лукашенко.

Юнона спрашивает у карт также про ставку рефинансирования, обстоятельства перестрелки в квартире Зельцера и будущее отдельных политзаключенных.

На теме Беларуси хайпуют и другие ютуб-предсказатели. Почему эти прогнозы так популярны?

«Не хочу оскорбить тех, кто верит в магические вещи. Это базовое явление. Магическое мировоззрение помогает нам в трудные минуты.

Если ты чувствуешь отсутствие силы, не знаешь, как что-то сделать, если от тебя ничего не зависит, то остается только вера. Много обстоятельств в жизни, которые мы не можем учесть или о которых не знаем», — говорит психолог Наталья Скибская.

В том, что люди подсели на тарологов, она не видит ничего страшного.

«Сейчас сложно чувствовать надежду. Но чтобы двигаться, она нужна. Поэтому можно опираться на что-то внешнее — пускай это будут карты таро. Пусть люди смотрят, если это их подкрепляет.

Конечно, много прогнозов не сбывается, но люди ищут почву для своей надежды», — считает психолог.

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