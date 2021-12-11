Турция нашла нефть на границе с Сирией 11.12.2021, 14:52

Обнародовано видео с места открытия нового месторождения.

На турецко-сирийской границе обнаружено новое нефтяное месторождение. Об этом накануне сообщила национальная нефтяная компания Турции TPAO.

"Открыто новое месторождение на турецко-сирийской границе. В ходе разведки на скважине Гунюрду-1, которое находится в 32 километрах к востоку от района Нусейбин в провинции Мардин, мы обнаружили месторождение тяжелой нефти плотностью 11,8 градусов по шкале API", – говорится в сообщении в Twitter.

Türkiye-Suriye Sınırından Yeni Keşif!



Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik.🛢️📈



Millî Enerjide Güçlü Türkiye!🇹🇷#TPAO pic.twitter.com/ev4mDkEq5Y — Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 10, 2021

Также компания обнародовала видео с места открытия нового месторождения.

Ранее сообщалось, что Турция построит газопровод к месторождению в Черном море. В течение года там было открыто несколько месторождений газа с запасами в сотни миллиардов кубометров.

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