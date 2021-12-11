Россия ввела новые правила въезда для иностранцев: что следует знать белорусам 11.12.2021, 15:08

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Изменения касаются действия ПЦР-тестов.

С 8 декабря 2021 года изменились правила въезда на территорию Российской Федерации, напомнили в Республиканском союзе туристических организаций.

Изменения касаются действия ПЦР-тестов, предъявление которых необходимо при въезде в страну, в частности, при регистрации на авиарейсы в Россию, пишет belmarket.by.

Иностранные граждане, в том числе граждане Республики Беларусь, включая младенцев, следующие международными рейсами в Россию, для регистрации и посадки на рейс должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на русском или английском языках.

Такое правило действовало и ранее, однако в нем есть важное нововведение: ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за два календарных дня (за 48 часов) до прибытия на территорию России.

Изменения в сроках действия ПЦР-тестов касаются и пассажиров, следующих транзитом через аэропорты Российской Федерации, уточнили в Союзе туристических организаций.

Ранее для приезда в Россию через аэропорты требовался ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до прибытия.

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