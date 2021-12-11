В Беларуси резко вырос спрос на иностранную валюту 11.12.2021, 15:23

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Что будет с курсом рубля?

Два месяца назад, в октябре, было рекордное падение курса доллара в Беларуси – на 3,6% – такой ревальвации BYN-рубля за месяц не было давно. А в ноябре уже наоборот: доллар вырос на 5,09% – на рекордный с августа прошлого года процент, пишет infobank.by.

Такое резкое изменение курсового движения – на диаметрально противоположное – есть результат сильного ухудшения состояния валютного рынка в ноябре.

Причем ухудшение зафиксировано на всех сегментах рынка, но больше всего – у субъектов хозяйствования-резидентов, где в ноябре вышла значительная чистая покупка инвалюты:

субъекты экономики резиденты

октябрь: чистая продажа $307 млн

ноябрь: чистая покупка $103 млн

ухудшение – на $410 млн

нерезиденты

октябрь: чистая продажа $95 млн

ноябрь: чистая продажа $31 млн

ухудшение – на $64 млн

физические лица

октябрь: чистая продажа $79 млн

ноябрь: чистая продажа $77 млн

ухудшение – на $2 млн

всего

октябрь: чистая продажа $481 млн

ноябрь: чистая продажа $4 млн

ухудшение – на $474 млн.

Исторически рекордное чистое предложение иностранной валюты в октябре ($481 млн на всех сегментах рынка суммарно) сменилось минимальным в 2021 году, всего лишь $4 млн.

Хотя в 4-х из 11-и месяцев этого года фиксировался суммарный чистый спрос на валюту.

Тем не менее, за период с начала года остался хороший «плюс», особенно если сравнить с соответствующим периодом прошлого года.

По данным Нацбанка Беларуси:

в январе-ноябре 2020 года – чистая покупка валюты (чистый спрос) $2,139 млрд

в январе-ноябре 2021 года – чистая продажа (чистое предложение) $1,314 млрд.

Результат:

в 2020-м за 11 месяцев – девальвация белорусского рубля к доллару на 22,7%

в 2021-м за 11 месяцев – укрепление белорусского рубля к доллару на 1,28%.

Резкое ухудшение сальдо валютного рынка в ноябре – почти полное исчезновение чистой продажи иностранной валюты после рекордной чистой продажи месяц назад – результат сильного, на $440 млн, повышения в ноябре валового спроса на валюту.

Причем повышение спроса на валюту зафиксировано на всех секторах валютного рынка, а больше всего – в секторе отечественных субъектов экономики.

Объем покупки иностранной валюты в ноябре 2021-го составил (изменение с октября):

субъектами хозяйствования резидентами – $2,434 млрд (+342 $млн, +16,3%)

нерезидентами – $64 млн (+23 $млн, +56,2%)

физическими лицами – $965 млн (+75 $млн, +8,4%)

всего –$3,464млрд (+440 $млн, +14,5%).

По объему проданной иностранной валюты на всех сегментах рынка, $3,464 млрд, ноябрь 2021 года – №1 в этом году (с августа 2020-го) и №6 за все время. Исторический максимум был в декабре 2010-го – $4,283 млрд.

А вот предложение иностранной валюты в ноябре – сократилось, суммарно – на $37 млн.

Продано иностранной валюты в ноябре 2021-го (в скобках – изменение с октября):

субъектами хозяйствования резидентами – $2,331 млрд (-69 $млн, -2,9%)

нерезидентами – $95 млн (-41 $млн, -30,3%)

физическими лицами – $1,042 млрд (+73 $млн, +7,5%)

всего – $3,468млрд (-37 $млн, -1,1%).

За последние 9 месяцев (начиная с марта) предложение иностранной валюты стало очень высоким – более $3 млрд.

Хотя до этого за все время было совсем мало таких месяцев, с продажей валюты на более чем $3 млрд,.

Месяцем раньше, в октябре, была достигнута наибольшая за 8 лет сумма продажи валюты за месяц – $3,505млрд (совокупно на всех секторах валютного рынка).

Поэтому и ноябрь, с его небольшим сокращением объема – месяц с одним из наибольших сумм валового предложения иностранной валюты: №3 в 2021 году и №5 за всю историю.

И продажа, и покупка иностранной валюты в ноябре 2021 года – существенно больше, чем в прошлых годах в этом месяце. Ноябрьские суммы в этом году – рекордные.

Но если смотреть за период с начала года, то больше, чем когда-либо за январь-ноябрь, в этом году оказалась сумма только проданой валюты. Купленной же валюты за первые 11 месяцев 2021 года было больше, чем сейчас, в 2013-м.

Больше всего валюты продается и покупается в секторе субъектов хозяйствования: оборот валютного рынка в этом секторе – 70-72% от общего, в секторе физических лиц – 28-30%, а нерезидентов – 2-3%.

При этом чистый спрос на инвалюту по итогам января-ноября вышел уже на всех сегментах валютного рынка – после того как в ноябре вышел «в плюс» сектор физических лиц.

За год – последние 12 месяцев, с декабря 2020 года по ноябрь 2021-го – суммарно на всех секторах валютного рынка Беларуси:

продано иностранной валюты – на $38,343 млрд: новый исторический максимум

куплено иностранной валюты – на $37,242млрд (рекорд – $38,211 млрд, 2013 год).

В ноябре 2021 года достигнут исторический максимум годового оборота валютного рынка в Беларуси (покупка + продажа иностранной валюты, скользящей 12-месячной суммой) – $75,58 млрд за период с декабря 2020-го по ноябрь 2021-го.

Что говорит о рекордной зависимости Беларуси от иностранной валюты и внешнего рынка.

Три месяца назад, в августе, впервые за 1,5 года создалась годовая чистая покупка валюты (за период с сентября 2020-го по август 2021-го). В октябре скользящая 12-месячная сумма чистой покупка достигла $1,232 млрд (с ноября 2020-го по октябрь 2021-го).

Но в ноябре – упала до $1,102 млрд (период с декабря 2020-го по ноябрь 2021-го).

Наилучшие периоды – с наибольшей чистой продажей валюты – были в 2012 и 2017 годах.

А самые большие годовые суммы чистой покупки – в 2008-09 годах (мировой кризис) и на рубеже 2010-го и 2011-го (результат – валютный кризис в Беларуси).

Итак, на валютном рынке в ноябре произошло существенное ухудшение ситуации: почти полностью исчезло чистое предложение иностранной валюты после рекордного в истории его объема в октябре. Но это слабо сказалось на результате с начала 2021 года: он остался сильно плюсовым.

Чистая продажа иностранной валюты составила:

в ноябре – $4 млн (месяц назад – $481 млн)

в январе-ноябре – $1,314 млрд (в прошлом году – чистая покупка $2,139 млрд)

за последние 12 месяцев – $1,102 млрд (месяцем раньше – $1,232 млрд).

Но с началом полноценного действия санкций ситуация может ухудшиться – особенно если будет затруднен экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов. Но если союзное государство (как обычно) подставит свое финансовое плечо, то экономика Беларуси в очередной раз "пропетляет" и избежит финансового кризиса. Хотя после такой помощи какие-то предприятия могут сменить владельца.

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