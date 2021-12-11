Как выглядят и сколько стоят недорогие однокомнатные квартиры на продажу в Минске 1 11.12.2021, 15:36

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В них сразу можно жить.

Если вы присматриваете недорогую однушку, но с хорошим ремонтом, то этот обзор realt.by для вас. Некоторые квартиры продаются с мебелью и техникой, есть варианты прямо возле метро, а стоимость их не превышает $ 51 тысячи.

На ул. Матусевича (Кунцевщина)

В доме на улице Матусевича, 55 продается однушка площадью 35,5 квадратных метров (жилая — 17, кухня — 7). Квартира расположена на девятом этаже панельной девятиэтажки, построенной в 1990 году.

— Квартира полностью готова к проживанию. Ремонт не новый, но в очень хорошем состоянии, — указывает автор объявления.

В жилой комнате обои, на полу ламинат. В коридоре на стенах декоративная штукатурка, на полу плитка. В кухне обои, линолеум. Застекленная лоджия без ремонта. В квартире есть два шкафа-купе, газовая плита, встроенная мебель, установлена металлическая входная дверь, стеклопакеты, счетчики. Санузел раздельный.

В 10 минутах пешком находятся станции метро «Каменная Горка» и «Кунцевщина», торговые центры, магазины, банки, аптеки, медицинские центры. Во дворе дома детский сад, школы и гимназия. Недалеко детская и взрослая поликлиники.

Цена: $ 48 500.

На ул. Волоха (Грушевка)

Однокомнатная квартира продается в доме на улице Волоха, 37. Ее площадь составляет 31,5 «квадрата» (жилая — 18, кухня — 6). Находится на третьем этаже. Дом из силикатных блоков, пятиэтажный, построен в 1963 году.

В квартире сделан свежий ремонт. Установлены стеклопакеты, балкон застеклен и обшит вагонкой. На полу в жилой комнате и кухне качественный ламинат. В совмещенном санузле новая плитка и сантехника. В коридоре гардеробная.

После продажи остается встроенная кухня, новая газовая плита, вытяжка, газовая колонка, а также шкаф-купе, стиральная машина.

Рядом детские сады, школа, магазин, сквер, больница. До станции метро «Грушевка» пять минут на наземном общественном транспорте.

Цена: $ 48 000.

На ул. Волгоградская (р-н м. Московская)

Однушка площадью 32 квадратных метра (жилая — 18, кухня — 6) продается в доме на улице Волгоградская, 39/А. Дом пятиэтажный, построен в 1961 году. Квартира на четвертом этаже.

Капитальный ремонт проведен в 2010 году — заменены все коммуникации и проводка, отремонтирована крыша, утеплен торец дома.

Ремонт в квартире сделан в 2021 году. Напольное покрытие — ламинат. Кухня и газовая плита новые, на стенах плитка. Новая проводка в совмещенном санузле и на кухне. Установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты. Балкон утеплен и застеклен. Квартира продается со всей мебелью и техникой.

Возле дома парковая зона, в пешей доступности другие большие парки. До станции метро «Парк челюскинцев» 15 минут пешком, до метро «Московская» — 3 остановки на общественном транспорте.

Цена: $ 48 900.

На ул. Серафимовича (м. Пролетарская)

Однокомнатная квартира продается в доме на улице Серафимовича, 4. Ее площадь составляет 29 м² (жилая — 15 м², кухня — 6 м²). Расположена на первом этаже кирпичной трехэтажки, построенной в 1954 году.

— Квартира светлая, теплая, с хорошим ремонтом, мебелью и импортной техникой. Установлены качественные стеклопакеты, деревянные межкомнатные двери, натяжные потолки, на полу ламинат. Двойная входная дверь, — пишет автор объявления.

Дом находится недалеко от центра города, в благоустроенном, спокойном районе с развитой инфраструктурой.

В двух минутах пешком станция метро «Пролетарская». Рядом магазины, школы, детские сады, рынок, поликлиника, ж/д станция «Минск-Восточный»

Цена: $ 46 900 с торгом.

На ул. Ландера (Курасовщина)

Однушка продается в доме на улице Ландера, 38/А. Общая площадь 37 «квадратов» (жилая — 15,5). Квартира на восьмом этаже. Дом кирпичный, девятиэтажный, построен в 1987 году.

На всех окнах в квартире стеклопакеты. Межкомнатные двери — МДФ. Входная дверь металлическая. Потолки и стены выровнены. Напольное покрытие — ламинат и плитка. Двойная просторная лоджия обшита и утеплена. Установлены счетчики воды и газа. После продажи остается встроенная кухня и шкаф.

Станция метро «Малиновка» в пяти минутах на общественном транспорте. Остановка в шаговой доступности. Район с развитой инфраструктурой: детские сады, школа, почта, банк, аптека, кафе, множество магазинов и торговых центров. Также недалеко от дома парк. Рядом удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 46 900.

На ул. Долгобродская (р-н Тракторный завод)

В доме на улице Долгобродская, 3 продается однокомнатная квартира площадью 32 квадратных метра (жилая — 18, кухня — 5) на третьем этаже. Дом кирпичный, семиэтажный, построен в 1962 году. В доме хорошая тепло- и шумоизоляция.

Межкомнатные стены не являются несущими, что дает возможность сделать перепланировку.

В квартире установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты, натяжные потолки с точечными светильниками. В жилой комнате деревянные полы, покрытые лаком, в кухне и коридоре — плитка. Есть шкаф-купе, кухонный гарнитур.

Также заменены водопроводные трубы, электропроводка, установлен распределительный щит. Окна выходят в тихий двор с большим количеством зелени.

До центра 10 минут на общественном транспорте (остановка рядом), вблизи станции метро «Площадь Победы» и «Тракторный завод». Напротив дома парк с водоемом. Рядом несколько школ, детский сад, спорткомплекс, поликлиника, медцентр, рынок, магазины, банк, почта.

Цена: $ 46 500.

На ул. Райниса (пл. Ванеева)

Однокомнатная квартира продается в доме на улице Райниса, 1/Б. Общая площадь квартиры 35 квадратных метров (жилая — 17, кухня — 7). Она находится на втором этаже (всего 9). Панельный дом построен в 1988 году.

— В квартире хороший, свежий ремонт. Стеклопакеты, металлическая входная дверь. В комнате на полу качественный ламинат, в кухне, коридоре и санузлах плитка. Заменена электрика, есть счетчики учета воды, проведено оптоволокно, — уточняется в объявлении.

На застекленной и утепленной лоджии есть возможность обустроить кабинет. Новым хозяевам останется три встроенных шкафа, кухня и мебель в ванной комнате.

В шаговой доступности магазины, школа, детские сады, парки, кафе. Рядом остановки общественного транспорта, на котором можно без пересадок добраться до центра города.

Цена: $ 51 900.

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