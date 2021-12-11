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Задержан главный бизнес-аналитик EPAM

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  • 11.12.2021, 16:01
  • 11,808
Задержан главный бизнес-аналитик EPAM

У Дениса Насуро четверо детей.

Появилась информация о задержании главного бизнес-аналитика EPAM Дениса Насуро, пишет сайт dev.by.

В «покаянном» видео он рассказывает, что в августе 2020 года принимал участие в протестах; был подписан на телеграм-каналы, признанные «экстремистскими»; говорит, что у него четверо детей.

По информации сайта, Дениса Насуро судили 10 декабря по ст. 19.11 ч2 КОАП («распространение информационной продукции, включенной в список экстремистских материалов»). По приговору суда бизнес-аналитик EPAM получил 13 суток ареста.

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