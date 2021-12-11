В Германии вновь привито более 1 миллиона человек в день 4 11.12.2021, 16:06

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915 тысяч получили бустерную прививку.

В Германии четвертый день подряд прививку от коронавируса получили более 1 млн человек. Как пишет «Немецкая волна», об этом в субботу, 11 декабря, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Согласно его данным, накануне было введено 1,055 млн доз вакцины. При этом 915 тыс. человек получили так называемую бустерную прививку.

В общей сложности ревакцинацию в Германии прошли 18,7 млн человек, что соответствует примерно 22,5 процента населения страны.

Почти 70 процентов населения получили базовую защиту

По данным RKI, по меньшей мере 57,8 млн человек, или 69,5 процента населения, получили полную базовую защиту, сделав две прививки, что считается необходимой защитой от коронавируса. По крайней мере 60,3 млн человек (72,5 процента) сделали хотя бы одну прививку.

С другой стороны, на сегодняшний день не привиты от коронавируса 22,8 млн человек, что соответствует 27,5 процента населения. Из них, уточняет RKI, 4 млн - это дети в возрасте до 4 лет.

Показатель распространения коронавируса продолжает снижаться

В Германии между тем продолжается снижение среднего показателя заражаемости SARS-CoV-2, начавшееся в конце ноября. 11 декабря семидневный коэффициент заражаемости коронавирусом, по данным RKI, составил в среднем по ФРГ 402,9 случая на 100 тыс. населения.

Днем ранее показатель был равен 413,7, неделю назад - 442,7 случая, месяцем ранее 249,1. Своего пикового значения этот коэффициент достиг 29 ноября, составив 452,4 случая.

Органы здравоохранения Германии в течение одного дня зарегистрировали 53 697 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 (6 477 217 - с начала пандемии). Ровно неделю назад было зарегистрировано 64 510 случаев заражения. При этом надо иметь ввиду, что в выходные дни это показатель обычно несколько меньше, поскольку не все местные органы здравоохранения передают свои данные в RKI.

Нагрузка на больницы слегка снизилась

Зафиксировано также незначительное снижение коэффициента госпитализации. По данным за 10 декабря, число пациентов с подтвержденной короновирусной инфекцией, поступивших в больницы в течение семи дней, составило 5,71 из расчета на 100 000 жителей. Днем ранее этот показатель был 5,75.

Всего от легочного заболевания COVID-19 и его последствий в Германии с начала пандемии скончались 105 506 пациентов. За последние 24 часа RKI получил информацию о 510 летальных исходах.

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