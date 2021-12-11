Вывеска в «стране лжецов» 3 Виталий Портников, Крым.Реалии

11.12.2021, 16:42

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В России жандарм, который призывает к нарушению прав человека, именуется главным правозащитником страны.

Руководитель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев хочет, чтобы мэр Москвы Сергей Собянин «разобрался» с надписями на таджикском и узбекском языках, которые появились на указателях на одной из станций московского метро. Ранее мэрия российской столицы сообщила, что на станциях метро «Прокшино» и «Лесопарковая» надписи, которые сообщают о том, откуда направляются автобусы в миграционные – ! – центры, продублированы на таджикском и узбекском языках. То есть на родных языках людей, которые этими языками пользуются.

Глава Совета по правам человека считает это решение нарушением прав человека – разумеется, того человека, который не знает таджикского или узбекского и уверен, что эти надписи оскорбляют его достоинство. Валерий Фадеев сетует на возмущение жителей Новой Москвы в связи с созданием нового миграционного центра. Но самое главное, самое большое раздражение – так это надписи. Надписи, которые к тому же противоречат закону о государственном языке.

Задумаемся буквально на мгновение. Когда в других странах принимаются законы, которые дают возможность хотя бы производить фильмы и песни на государственном языке и транслировать их в эфире, когда на государственном языке появляются вывески и на нем работает телевидение или радио, в Москве это немедленно объявляют нарушением прав все того же человека, обещают жаловаться во все возможные инстанции и даже готовят нападение на враждебное государство – очевидно, чтобы защитить «русскоязычное население». Вспомните, какую истерику устроило российское руководство – включая, между прочим, самого Путина – когда украинский парламент одобрил закон, в котором крымские татары, караимы и крымчаки объявлялись коренными народами Украины. Ущемление «русского народа»! Нарушение прав человека! Позор!

В российской «стране лжецов» жандарм, который призывает к нарушению прав человека, именуется главным правозащитником страны. И, кажется, это уже никого не удивляет

Но когда на одной из станций московского метрополитена одна русскоязычная вывеска дублируется на других языках для того, чтобы помочь людям, добирающимся до совершенно конкретной институции, созданной как раз для находящихся в России иностранцев, это вызывает «всеобщее раздражение» и обращение не куда-нибудь, а в президентский Совет по правам человека. И глава этого Совета, вместо того, чтобы подумать, как облегчить жизнь людям, работающим за копейки на московских стройках, убирающих улицы и подъезды и моющим тарелки в кофейнях, требует от мэра столицы эту вывеску убрать.

Этот сюжет в очередной раз напомнил мне сказку Джанни Родари о Джельсомино в стране лжецов. Ту самую, в которой кошкам полагалось лаять, а собакам – мяукать. И все это ради того, чтобы позволить сохранять власть кучке проходимцев.

Так вот в российской «стране лжецов» жандарм, который призывает к нарушению прав человека, именуется главным правозащитником страны. И, кажется, это уже никого не удивляет.

Виталий Портников, Крым.Реалии

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