Белорусы вошли в топ-5 изучающих языки наиболее усердно 4 11.12.2021, 16:47

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Самый популярный язык для изучения - английский.

Популярное мобильное приложение для изучения языков Duolingo опубликовало отчет 2021 Duolingo language Report, в котором на основании данных о своих пользователях рассказало про мировые тренды в этой сфере, пишет belmir.by.

Среди прочего, авторы исследования определили топ-5 стран, жители которых стали самыми трудолюбивыми в освоении языков, поскольку прошли за год наибольшее число уроков в расчете на одного пользователя.

Этими странами стали, в порядке наибольшей прилежности, Чехия, Япония, Беларусь, Германия и Венгрия. При этом уточняется, что по сравнению с прошлым годом Чехия и Беларусь поднялись в рейтинге, а Германия и Венгрия немного опустились.

Cамыми популярными языками для изучения c помощью Duolingo в мире остаются английский, испанский и французский. За ними идут немецкий, японский, итальянский, корейский, ирландский, суахили и шведский.

Для Беларуси самым популярным является английский. На втором месте – немецкий.

Поясняется, что для нынешнего отчета использовалась статистика о пользователях, изучавших языки с помощью Duolingo в период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года. Страны с числом юзеров менее 5 тысяч были исключены.

Для справки, число пользователей сайта и приложения Duolingo по всему миру, по данным компании, превышает 500 млн человек.

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