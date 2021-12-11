Медики назвали полезный для костей и нервов продукт 11.12.2021, 16:53

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Употребление 60 граммов этого продукта снижает уровень сахара до 35%.

Тыквенные семечки – настоящий кладезь витаминов, микроэлементов и ценных веществ, необходимых для правильной работы организма. Эксперты советуют почаще добавлять в рацион этот продукт, поскольку он обладает удивительными свойствами, пишет healthinfo.ua.

Медики выяснили, что тыквенные семечки необходимо употреблять людям с сахарным диабетом – заболеванием, при котором организм не может вырабатывать инсулин. Содержащиеся в продукте полисахариды продемонстрировали сахарорегулирующий эффект.

Употребление 60 граммов тыквенных семечек снижает уровень сахара до 35%. Кроме того, в них присутствует значительное количество клетчатки, которая дополнительно замедляет процесс усвоения сахаров. Известно, что в составе продукта – кальций, калий, железо, фосфор, магний и антиоксидантные вещества, которые укрепляют иммунитет, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и защищают организм от развития серьезных заболеваний.

В тыквенных семенах много витаминов А, группы В, С, Е и К. Все они необходимы для нашего здоровья: например, витамин К участвует в процессе кроветворения, а витамины А и Е отвечают за продление молодости и обладают антиоксидантными свойствами. Еще в семенах тыквы высокое содержание фосфора, который нужен для крепких костей и нервов.

В 100 граммах семечек содержится половина суточной нормы цинка, который положительно влияет на нервную и иммунную системы, регулирует пищеварение, помогает выработке инсулина и нормализует уровень сахара в крови. Цинк помогает похудеть: он участвует во многих обменных процессах в организме, снижает плохой холестерин и облегчает борьбу с лишним весом. Высокое содержание цинка делает тыквенные семечки чрезвычайно полезным продуктом для мужского здоровья: он увеличивает подвижность сперматозоидов и препятствует избыточному росту клеток аденомы предстательной железы.

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