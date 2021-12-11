Протестующие перекрыли главную международную автомагистраль в Сербии 1 11.12.2021, 17:05

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Перекрыт мост Газела - часть важнейшего европейского транспортного коридора, который проходит через Белград.

Участники массовой акции протеста против экологической политики властей перекрыли в столице Сербии крупнейшую автомагистраль, часть международного транспортного коридора 10, передает сайт РИА Новости.

В минувшую субботу и за неделю до того на массовых акциях при блокаде протестующими экоактивистами автотрасс и транспортных развязок в 50 населенных пунктах Сербии произошли насильственные инциденты. Активисты "Экологического восстания" блокировали движение из-за законопроекта об экспроприации и закона о референдуме, которые, по их мнению, позволят австралийско-британскому концерну Rio Tinto начать добычу лития в стране.

Президент Александр Вучич и правительство Сербии 8 декабря отозвали с рассмотрения Скупщиной (парламентом) для доработки законопроект об экспроприации и предложили поправки к закону о референдуме. В пятницу Скупщина большинством в 193 голоса (из всего 250 депутатов) правящей коалиции приняли поправки. По словам Вучича, "у протестующих не осталось причин для экологических требований". Однако днем в субботу через соцсети были организованы новые акции в Белграде и 40 населенных пунктах страны.

Около 13.50 участники массовой акции, начавшие собираться часом ранее, блокировали движения на автомагистрали у концертно-конгрессного зала "Сава-центр" близ моста "Газела" через реку Саву, соединяющего центр города и район Нови-Београд (Новый Белград). Полиции почти не видно, она не вмешивается. В оба направления на автомагистрали начинают скапливаться колонны автомобилей.

Организаторы призвали собравшуюся толпу пропускать через блокаду машины "скорой помощи" и экстренных служб в случае их появления.

Ранее власти страны многократно говорили, что позволят Rio Tinto эксплуатацию залежей лития только после референдума. Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) были обнаружены в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году, в 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до 10% разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, объявила в июле, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития.

Вучич заявлял, что производство должно будет соответствовать всем "наивысшим экологическим и технологическим стандартам". Глава государства и сербское правительство сообщали о планах по проведению референдума для одобрения проекта из-за протестов экологических активистов. Исполнительный директор Rio Tinto Якоб Стаусхолм сообщал, что до конца 2021 года в начальную фазу проекта будет вложено 450 миллионов долларов.

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