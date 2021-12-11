«У нас родина картошки, как она может быть дороже?» 11.12.2021, 17:24

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Что думают бобруйчане о росте цен на картофель.

Даже по официальной информации Белстата, в октябре этого года картофель в стране стоил 1,31 руб, тогда как год назад его цена составляла 0,74 руб. То есть, второй хлеб белорусов, которым традиционно считается бульба, официально подорожал на 77%. При этом, в некоторых соседних странах, например, Украине и Польше, корнеплод даже в декабрьских ценах стоит дешевле. «Вечерний Бобруйск» спросил у бобруйчан, заметили ли они рост цен на картофель и что об этом думают.

Дмитрий:

– Каждую осень закупаю картофель. Не могу сказать, что меня цена в этот раз смутила. Я на нее не смотрел. Картофель понравился, я его погрузил и увез.

А насчет того, что он у нас дороже, чем в России и Украине, так у нас много чего дороже. Ответить, на то, с чем это связано – сложно. Уж точно не с законами экономики.

Жительница Бобруйского района:

– Я из деревни, поэтому насчет цены на картофель – не знаю. Он у меня свой и дочери передаю, она тоже не покупает. У нас все свое, все деревенское.

По поводу того, что цена на картофель выше, чем в других странах – я такие новости даже не слушаю.

Могу сказать только, что картофеля много, потому что вижу, сколько его сажают. У нас в октябре по деревням продавали картошку, мешок очень-очень полный, по 80 копеек. А колхоз, по-моему, продает за 60 или 70.

Если не лениться, то можно найти подешевле. Можно в колхоз съездить и закупиться на всю зиму. А люди хотят прийти в магазин и купить. Но ее-то сюда надо еще на чем-то и доставить. А колхозники получают копейки. Поэтому я за то, чтобы она дорожала, чтобы люди не сидели в Бобруйске, а поехали и вырастили.

Светлана Никитина:

– Я ежегодно на зиму покупаю картофель осенью. И, по сравнению с прошлым годом, он был дороже. В прошлом году я покупала килограмм за 40 копеек, сейчас, в октябре – по 90 копеек. Для меня это существенно, я же на пенсии.

Насчет того, что картофель в Беларуси дороже, чем в соседних странах, я не слышала. Но у нас же родина картошки, как она может быть дороже, чем где-то?

Не понимаю этого. Я считаю, что она не должна быть дороже. У нас же страна аграрная, у нас все свое, и оно должно быть для своего населения дешевле. А отправляя за рубеж, естественно, надо поднимать цену. А почему у нас не так, я не знаю. Если бы я вникла в этот вопрос, я бы ответила. Но я картошкой запаслась и мне как-то все-равно, до следующей осени.

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