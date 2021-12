NYT: Для Трампа перед штурмом Капитолия готовили план с советами, как остаться у власти 1 11.12.2021, 17:31

Презентация состояла из 38 слайдов.

Комитет палаты представителей конгресса США, который расследует штурм Капитолия 6 января, изучает презентацию в PowerPoint, в которой говорится о планах по отмене итогов президентских выборов 2020 года. Ее передал бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз. Об этом сообщают The New York Times (перевод — nv.ua и The Guardian.

Презентация называется Election Fraud, Foreign Interference & Options for 6 JAN и состоит из 38 слайдов. В ней экс-президенту США Дональду Трампу рекомендуют ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы отложить утверждение результатов голосования. Один из вариантов предлагал утверждение, что «Китай и Венесуэла получили контроль над техникой, которую используют для подсчета голосов в большинстве штатов», пишет NYT.

По данным The Guardian, в документе рекомендуют сначала сообщить о предполагаемом иностранном вмешательстве в выборы, ввести чрезвычайное положение, признать результаты электронного голосования недействительными, а затем поручить Конгрессу разработать дальнейший план действий в соответствии с конституцией.

Альтернативный сценарий предусматривал участие бывшего вице-президента США Майка Пенса. В частности, он мог отложить сертификацию результатов выборов для проведения экспертизы, а по ее итогам согласиться подсчитывать только бумажные бюллетени.

Медоуз получил презентацию за день до штурма Капитолия по почте и, по словам его адвоката Джорджа Тервиллигера, сам ничего с ней не делал. Кто ее автор, неизвестно. Военный в отставке, один из сторонников обжалования результатов выборов Фил Уордон рассказал, что разослал файл среди своих соратников, но лично Медоузу не отправлял. Он предполагает, что это мог сделать кто-нибудь из его команды.

Уордон говорит, что 4 января обговаривал документ с небольшой группой членов палаты представителей, а версию, которую получил Медоуз, можно найти в открытом доступе в Интернете.

Напомним, 6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс. Тот призвал их разойтись, но продолжал заявлять, что «выборы украли».

Во время столкновений погибли четверо участников штурма и один полицейский, более 100 правоохранителей пострадали.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Дело передали в Сенат, который через месяц признал его невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия.

Действующий президент Джо Байден заявил, что вина его предшественника неоспорима, хотя ему и не объявили импичмент.

