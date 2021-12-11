«Зверьки зажаты санкциями, изоляцией и разрушающейся экономикой» 1 11.12.2021, 18:06

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Все в наших руках.

- Со всех уголков нашей родины доносится информация о новых задержаниях и обысках, - пишет телеграм-канал «БОР».

Приходят ко всем подряд: бывшим членам комиссий, наблюдателям и просто активным людям. У кого дома находят что-либо с элементами бело-красно- белой символики, тех задерживают, записывают издевательские виде и сажают на сутки.

Издевательства набирают новый виток. Зажатые санкциями, изоляцией и разрушающейся экономикой, зверьки пытаются достать как можно больше людей.

Хватит ждать пока придут и к вам, хватит сидеть как мыши в норке. Время слабых закончилось. Настало время решений. Решений всех вопросов и несправедливостей. Время действий и время радости. Все в наших руках и в наших умах. Мы можем изменить мир, мы можем создать будущее дня наших наследников. Мы можем все.

Бастуй, Беларусь.

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