У главы партии БНФ Костусева подтвердился рак 3 11.12.2021, 18:28

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О диагнозе стало известно дочери политика Екатерине.

Здоровье у руководителя партии БНФ Григория Костусева, который уже семь месяцев находится за решеткой, ухудшилось еще осенью – подозрения на онкологию появились сразу. Кроме того, Костусев перенес за решеткой ковид и инфаркт, «Наша Ніва».

Политика перевели из СИЗО КГБ в тюремную больницу СИЗО на Володарского. Родственникам долго не говорили о результатах биопсии. В итоге дочь Григория Екатерина пришла поговорить к врачу сама.

- Я пришла к врачу и, хоть и на словах пока, но он мне подтвердил диагноз. У отца рак простаты. После этого с одной стороны стало тревожнее: очень хочется, чтобы близкий человек совладал с болезнью. Но сейчас хоть появилась какая-то определенность, и из точки А можно двигаться в точку Б, принимать какие-то меры, – рассказала Екатерина Костусева.

По результатам дальнейших обследований будет назначено лечение.

Срок содержания Костусеву продлили на очередные два месяца – до февраля 2022 года. Ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест по состоянию здоровья до этого постоянно оставались без удовлетворения.

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