Глава МИД Британии: Демократические страны должны отказаться от российского газа 4 11.12.2021, 18:51

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Страны работают над поиском альтернатив поставкам газа из РФ.

Свободные демократические страны должны отказаться от российского газа и российских денег, чтобы сохранить свою независимость. Такое мнения выразила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет liga.net.

Великобритания и ее союзники должны работать над поиском альтернатив поставкам газа из России.

Она планирует работать с партнерами, "чтобы убедиться, что у свободных демократических стран есть возможность получить альтернативу российским поставкам газа".

"Страны свободного мира принимали краткосрочные решения, чтобы получить дешевые источники энергии, доступное финансирование. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят урон свободе и демократии. Мы не можем вновь повторить эту ошибку", – добавила Трасс.

Издание отмечает, что Великобритания не очень зависит от российского газа, но финансовый район Лондона и рынок недвижимости являются основными центрами для российских денег.

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