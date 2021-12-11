В Минске появились в продаже первые живые елки в кадках 11.12.2021, 18:53

Цены вас удивят.

Первые елочные базары в Минске начнут работать только с 22 декабря. Однако любители живых елок, которым не терпится притащить в дом дерево как можно раньше, могут ликовать. В «Грине» на Каменной Горке «Онлайнер» обнаружили первые живые елки в кадках. Товар пока дефицитный, поэтому цены сами понимаете какие.

Стоимость, как это обычно и бывает, зависит от высоты дерева:

- от 0,8 до 1 метра — около 170 рублей;

- от 1 до 1,2 метра — около 190 рублей;

- от 1,2 до 1,4 метра — около 220 рублей;

- 1,5 метра — 210 рублей.

Судя по информации, размещенной на сайте датского производителя Nordmann, деревья достаточно симметричные, ветви равномерно распределены по дереву, иголки имеют однородный цвет. У елок сильная и неповрежденная корневая система, и в этом их уникальность — благодаря сильным корням деревья можно пересаживать несколько раз, обещает производитель. Чтобы елка выжила после праздников и переехала к вам на дачный участок, нужно соблюдать условия по уходу: как минимум ее следует беречь от пересыхания, то есть ежедневно поливать.

Белорусские елки и сосны в кадках, которые появятся на минских елочных базарах через полторы недели, будут стоить от 33 до 56 рублей в зависимости от высоты деревьев.

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