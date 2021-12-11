Что сейчас происходит в белорусских больницах? 11.12.2021, 19:19

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Статистика от «Белых халатов».

Телеграм-канал «Белые халаты» сообщил о том, что происходит в белорусских больницах на фоне коронавируса:

- В целом, по сообщениям коллег, поступление снизилось, однако же, тяжелые, кислородозависимые пациенты продолжают поступать и смертность держится пока еще на довольно высоком уровне.

Так, например, в 10-ой городской клинической больнице (ГКБ) Минска следующая динамика по умершим от коронавируса в начале декабря:

- 7.12 - 7 человек, из них один онко+ковид,

- 8.12- 7 человек, опять один онко+ковид,

- 9.12 - 5 человек.

В пиковые дни 4-ой волны в 10 ГКБ ежедневная смертность держалась на уровне 10-15 человек в сутки, поэтому сейчас можно говорить о ее снижении, но, тем не менее, не забывать о том, что тяжелые больные все еще поступают и смертность все еще высока.

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