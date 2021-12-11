Герой мема про «белое и красное» не вышел на свободу после 30 суток ареста 4 11.12.2021, 19:26

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По какой причине Анатолий Шелкович не на свободе — неизвестно.

65-летний инженер Анатолий Шелкович не вышел на свободу после 30 суток ареста. Об этом рассказал изданию «Медиазона» его друг Александр Знак. По какой причине Шелкович не на свободе — пока неизвестно.

Инженера задержали 11 ноября. 19 ноября стало известно, что Шелковича арестовали на 15 суток. По какой статье судили инженера неизвестно. По версии МВД, он «организовал в подвале дома производство протестной символики» — бело-красно-белых флагов, которые позже «забрасывал на деревья».

26 ноября стало известно, что Шелковича вновь арестовали на 15 суток.

Шелкович стал известен из-за «покаянного» видео в твиттер-аккаунте МВД. На нем Анатолий говорит: «Ну, мне всегда нравилось сочетание белого и красного цвета, если так сказать. У меня жена рыженькая — то есть это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным».

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