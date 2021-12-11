Какие крепкие дома продаются в деревнях под Минском 11.12.2021, 19:44

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Их цена - до 20 тысяч долларов.

Старые деревянные хаты в белорусских деревнях еще могут послужить в качестве дачи — многие еще и выглядят пристойно, и стоят недорого. Realt посмотрел несколько интересных вариантов в часе езды от Минска, в которых можно пожить и зимой, греясь на печке. В подборку попали только те дома, которые требуют косметического ремонта и стоят до 20 тысяч долларов.

В Узденском районе

Один из самых интересных вариантов находится в Узденском районе, в деревне Низок. Расстояние до Минска — 63 км по Слуцкому шоссе. Деревня живая — есть магазин, фельдшерский пункт.

Этот деревянный дом на 84 «квадрата» построили еще в 1938 году. Несмотря на свой почтенный возраст, он прекрасно сохранился. Заметно, что владельцы уже делали ремонт — под срубом ленточный фундамент, деревянные окна заменили на современные стеклопакеты, при этом сохранили оригинальные ставни. К срубу пристроена крытая терраса, есть небольшая сауна и душевая. В доме три комнаты, есть помещение для кухни с электроплитой.

Обогревается дом двумя печами. Обе в рабочем состоянии. Вода из скважины, канализация местная, мощность электричества 380 В. Оно введено в дом.

Участок в 23,15 сотки, огорожен и благоустроен. Есть огород и заложен молодой сад. К дому ведет мощеная дорожка.

За дом просят 17 тысяч долларов.

В Вилейском районе

Еще один достойный внимания дом находится деревне Стайки, в 55 км от Минска в Мядельском направлении.

Он будет интересен в первую очередь грибникам и рыбакам — вокруг деревни лес, а до Вилейского водохранилища всего полтора километра. Любителям истории тоже понравится — здесь находится усадебно-парковый двор рода Богдановичей 18−19 века. Как утверждает история, в 1812 году в усадьбе останавливался на ночь император Наполеон во время отступления из Москвы.

Участок 20 соток, на нем кроме дома — сарай на три отдельных входа, два гаража, колодец, уборная и сад.

В объявлении говорится, дом отлично сохранился (построен в 1982 году). Стены внутри окрашены глиной и известковым раствором. Крыша шиферная, не протекает.

Площадь дома 62 квадратных метра. Второй этаж также можно оборудовать под мансарду.

Отапливается дом русской печью в одной комнате, в спальне имеется еще одна печь. Обе работают исправно.

Продается дом за 13,2 тысячи долларов.

В Узденском районе

Дешевле в два раза продается хатка в деревне Смолинец, в 60 км от МКАД по Слуцкому шоссе. Дом небольшой, почти 46 «квадратов», но еще крепкий. Вода в доме есть, а вот туалет на улице. Отопление печное.

Участок 25 соток, на нем есть баня, сарай, сад и огород. К дому подходит асфальтированная дорога.

Рядом с деревней находится Лошанское водохранилище, вся необходима инфраструктура — в двух километрах, в агрогородке Слобода.

За дом просят 6,8 тысячи долларов.

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