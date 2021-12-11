Люксембург признали самым доступным для всех жителей европейским городом 3 11.12.2021, 20:01

Он получил главный приз ежегодной премии ЕС Access City Award.

Люксембург оказался самым удобным европейским городом для людей с ограничениями по здоровью и получил главный приз ежегодной премии Евросоюза Access City Award, пишет «Евро пульс».

Например, живущие далеко от автобусных остановок горожане теперь пользуются сервисом «Автобус по запросу». Те, кому трудно передвигаться самостоятельно, на специальном портале указывают, в какое время им потребуется тот или иной автобусный маршрут. Автобус подъедет прямо к их дому, независимо от утвержденного маршрута и расписания.

Кроме того, весь общественный транспорт города оборудовали звуковыми указателями. К примеру, во многих автобусах используется система Bluetooth, которая высылает горожанам с нарушением зрения звуковые уведомления на телефон с информацией об остановках и геолокации автобуса.

Второе место занял Хельсинки за модернизацию центра города под нужды маломобильных жителей. А на третьем оказалась Барселона за гибкие программы обучения в местных школах: например, ученикам с ограничениями по ментальному здоровью дают возможность «растянуть» учебный год на несколько лет.

В специальной номинации победил Порту (Португалия), где на городских вокзалах заработала круглосуточная служба помощи маломобильным людям.

Еще два города удостоились особого упоминания. Левен (Бельгия) получил признание «за обеспечение доступности в цифровой сфере», а Пальма (Испания) – «за улучшение доступа к пляжам и паркам».

В прошлый раз победителем премии Access City Award стал Йенчепинг (Швеция).

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